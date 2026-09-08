El Banco de España explica qué hacer con tu tarjeta caducada: cortarla y tirarla a la basura es un “error”

Las tarjetas bancarias tienen una fecha de caducidad y, cuando llega el momento de sustituirlas, muchos usuarios optan por una solución aparentemente sencilla: coger unas tijeras, cortarla en varios trozos y tirarla a la basura.

Sin embargo, el Banco de España advierte de que esta última parte del proceso no es la más adecuada. En una publicación dirigida a los clientes bancarios, el organismo explica qué hacer con una tarjeta cuando ya ha caducado y lanza una advertencia clara.

Tras recordar la recomendación de cortar la tarjeta en pequeños trozos, especialmente aquellos que contienen información sensible, plantea la siguiente situación: una vez destruida, “la tiraríamos a la basura sin más”. Su respuesta es contundente: “¡Error!”.

Destruirla sí, pero reciclarla

El Banco de España aclara que destruir una tarjeta caducada sigue siendo importante desde el punto de vista de la seguridad.

El organismo recomienda prestar especial atención a cinco apartados sobre todo:

El nombre del titular .

. El número de tarjeta .

. El código CVV .

. La fecha de caducidad .

. La zona destinada a la firma.

Estos datos deben quedar inutilizados antes de desprenderse de la tarjeta. De hecho, en otra de sus recomendaciones sobre el fraude conocido como carding, el Banco de España aconseja expresamente destruir las tarjetas de crédito caducadas, ya sea utilizando unas tijeras o acudiendo a una entidad bancaria para su reciclaje.

El motivo es que, para determinados fraudes, no siempre es necesario tener físicamente la tarjeta. Según explica el organismo, datos como la numeración, la fecha de caducidad y el CVV pueden ser suficientes para intentar realizar operaciones fraudulentas.

El problema está después

Entonces, ¿por qué considera un error cortar la tarjeta y tirarla a la basura?

La explicación está en los materiales con los que se fabrica. Las tarjetas contienen varias capas de cloruro de polivinilo (PVC) y otros componentes como la banda magnética, el chip o la antena, que pueden incorporar materiales como aluminio y cobre.

Por este motivo, el Banco de España indica que las tarjetas deben considerarse un residuo que requiere una gestión específica y recomienda llevarlas a un punto limpio.

Además, subraya que no deben depositarse en los contenedores habituales de residuos urbanos, ni siquiera en el contenedor amarillo destinado a envases.

Una alternativa más sencilla es entregar la tarjeta caducada directamente en la oficina bancaria. De esta forma, según el organismo, su posterior gestión y reciclaje pueden realizarse de forma confidencial y respetuosa con el medio ambiente.

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Algunas entidades también permiten introducir la tarjeta en determinados cajeros que detectan que ha caducado y la retienen. En cualquier caso, el consejo del Banco de España es claro: proteger primero los datos y gestionar después correctamente el reciclaje de la tarjeta.