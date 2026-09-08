Andrés Millán, abogado y asesor fiscal: "Un plan de pensiones es lo peor que puede heredar tu hijo después de una deuda"

A la hora de organizar la jubilación, son muchas las personas que consideran el plan de pensiones una opción muy rentable, ya que les permite obtener un mayor colchón económico. Sin embargo, aunque este es un alivio para los pensionistas, también puede ser un problema para sus hijos.

Si hablamos de bienes heredados entre padres e hijos, un plan de pensiones no sería la opción más adecuada si se busca dejar la mayor cantidad de dinero a los descendientes.

Cómo afecta la carga fiscal en planes de pensiones heredados

Según el abogado y economista Andrés Millán, un plan de pensiones es una opción poco recomendable para que tu hijo pueda heredar, solo por debajo de la deuda. La razón de ello es simple: la carga fiscal aplicada sobre el plan de pensiones puede alcanzar el 50%.

"Si tu hijo hereda tu plan de pensiones, la mitad se va en impuestos", asegura Millán. Al contrario, si tu hijo hereda un fondo de inversión con la misma revalorización, los impuestos pagados serían mucho menores, en concreto, "unos cientos de euros".

En este caso, al heredar un plan de pensiones, el sucesor puede evitar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, aunque tendría pagar el IRPF por la revalorización, correspondiente a la base general. En pocas palabras, el heredero tendría que asumir el coste de un impuesto mucho mayor.

Por ejemplo, si una persona decide añadir 50.000 euros a un plan de pensiones y este actualmente tiene un valor de 100.000 euros, si su hijo lo hereda no pagaría el Impuesto de Sucesiones. Sin embargo, no se libra completamente de pagar.

De hecho, cuando llega el momento de cobrar el plan de pensiones, esta cantidad se considera como rendimientos del trabajo, por lo que podrán cobrarle impuestos. Básicamente, este dinero se incorpora a su base general del IRPF, lo que aumenta los rendimientos del trabajo, así como el porcentaje de impuestos, pudiendo llegar hasta un 54%.

Una alternativa muy rentable: el fondo indexado

Ahora bien, ¿qué ocurre si heredas el dinero a través de un fondo indexado? Según el experto, esta es la mejor opción para pagar una cantidad de impuestos más pequeña.

En concreto, al heredar este fondo de inversión, solo tendría que pagar el Impuesto de Sucesiones, que en algunos casos puede oscilar entre los 100 y 1.000 euros, una carga fiscal mucho más reducida. "Es el mejor regalo que le puedes hacer a un hijo", admite. En algunos casos, esta decisión les puede permitir crear 'riqueza generacional'.

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De hecho, si se actúa de forma adecuada, vendiendo poco a poco el fondo indexado y aprovechando el interés compuesto, esta decisión podría beneficiar incluso a tus nietos, ahorrándose así la carga de impuestos.