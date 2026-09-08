Derechos laborales y vacaciones
Ana Ercoreca, inspectora de trabajo: "El trabajador tiene derecho a cobrar el tiempo que atiende a su empresa si está de vacaciones"
La experta Ana Ercoreca subraya que las compañías tienen la obligación de respetar el descanso diario y semanal de sus empleados, evitando exigir trabajo fuera de la jornada laboral
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A pesar de que para muchas personas el periodo de vacaciones ya ha acabado, todavía hay quienes disfrutan los días de septiembre para tomarse unos días libres antes de volver al trabajo.
Sin embargo, hay veces que no es tan fácil desconectar de tus obligaciones laborales, sobre todo si tu jefe sigue en contacto contigo para tratar cuestiones 'rápidas y urgentes'. Ahora bien, ¿esta práctica es realmente legal?
Se debe compensar al empleado por su trabajo realizado durante las vacaciones
Pues según la normativa laboral, las vacaciones y el descanso son derechos básicos de los trabajadores y deben ser respetados. En concreto, la inspectora de trabajo Ana Ercoreca, afirma que el "el trabajador tiene derecho a cobrar el tiempo que atiende a su empresa si está de vacaciones".
En pocas palabras, estas consultas y llamadas con el trabajador se consideran horas extras y tienen que cotizar. Aún así, hay empresas que no suelen respetar estos periodos, por lo que deberían al menos premiar al trabajador, ya sea mediante una compensación económica o tiempo libre. "Se tienen que abonar o compensar con descanso", señala la experta.
Qué ocurre si la empresa no está dispuesta
Por otra parte, si la empresa no está dispuesta a compensar al empleado, este tiene que ser capaz de demostrar el trabajo realizado. En este caso, lo más importante es no borrar ninguna comunicación realizada entre ambas partes, siempre que sea relevante.
"Se pueden aportar como pruebas tanto los correos electrónicos, como las grabaciones y los WhatsApps de que ha habido una petición por parte de la empresa para que continúe con su actividad laboral y que realice una actividad de trabajo", aclara.
"Los trabajadores tienen que saber que es un derecho y que la empresa no debe exigir al trabajador que continúe prestando servicios más allá de lo que tenemos de jornada", concluye Ercoreca. Con todo ello, la empresa tiene que respetar tanto su descanso diario, unas 12 horas, como su descanso semanal, un día y medio o dos.
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