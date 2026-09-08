Amazon estrena en Aragón su primer centro logístico de alta rotación en España

Amazon ha puesto en marcha su nuevo centro logístico de La Muela (Zaragoza). La multinacional estadounidense ha iniciado este lunes las operaciones de la planta, denominada ZAZ8, una instalación de más de 30.000 metros cuadrados en el polígono Centrovía que nace con una misión muy concreta dentro de su red española, almacenar los productos de mayor demanda y rotación para acercarlos a los centros desde los que se realiza el reparto al cliente final. El proyecto ha supuesto una inversión de más de 100 millones de euros y arranca con más de 100 trabajadores, una plantilla que la compañía prevé multiplicar por seis hasta superar las 600 personas empleadas en un plazo de tres años.

La nueva instalación, bautizada como ZAZ8 en la nomenclatura de la compañía fundada por Jeff Bezos, no funciona como un almacén convencional ni realizará envíos directos al cliente final. Su papel es intermedio dentro de la red logística de la multinacional estadounidense, que lo define como su primer distribution center (DC) en su lenguaje corporativo. Desde estas instalaciones se abastecerá a más de 40 centros repartidos por toda España, que son los encargados de la entrega de última milla. En la práctica, operará como un “almacén de almacenes” enfocado en concentrar los productos de mayor demanda para acercarlos a los puntos de consumo.

La instalación puede almacenar hasta 8,9 millones de productos y estará especializada en artículos esenciales y de consumo recurrente. Entre ellos figuran pañales y toallitas para bebés, leche en polvo, complementos alimenticios, cremas y sérums faciales, cápsulas de café, snacks, comida para gatos o carretes para cámaras de fotografía instantánea. La selección no será estática, sino que se irá adaptando a la evolución de la demanda.

“Hoy es un día muy especial para todo el equipo”, señala Jaime González del Palacio, director de ZAZ8. “Este centro nos permite estar más cerca de nuestros clientes, mejorar la velocidad de las entregas y generar empleo de calidad en la región”.

Segunda vida del proyecto

La puesta en marcha culmina la reconversión de un proyecto que Amazon había dejado aparcado a finales de 2023. La instalación se había construido inicialmente para albergar un centro especializado en la gestión de devoluciones, pero aquel planteamiento quedó descartado en el marco de la revisión de la estrategia logística de la compañía. Ahora, casi tres años después, el edificio vuelve a cobrar actividad con una función completamente distinta y adaptada a una de las grandes batallas del comercio electrónico, reducir al máximo el tiempo que transcurre entre la compra y la entrega.

La inversión supera los 100 millones de euros. Alrededor de 75 millones corresponden a la construcción de las instalaciones realizada hace tres años, mientras que los aproximadamente 25 millones adicionales se han destinado ahora a completar su transformación en el nuevo centro, con la incorporación de la maquinaria, la tecnología y los sistemas necesarios para la operativa.

Entre ellos destaca el sistema PID, que utiliza cámaras de alta resolución para identificar los paquetes, leer sus códigos de barras y determinar sus dimensiones y peso sin necesidad de abrirlos. También incorpora un sistema de clasificación automatizado, el UIS, que emplea lanzaderas inalámbricas para desplazar los artículos hasta su destino dentro del centro. La maquinaria está equipada además con tecnología LiDAR para detectar obstáculos y prevenir colisiones.

Entregas ultrarrápidas

El nuevo nodo logístico responde a una tendencia que Amazon considera cada vez más determinante. En 2025, la compañía entregó en España más de 190 millones de artículos el mismo día o al día siguiente. El objetivo de ZAZ8 es precisamente ampliar la cantidad de productos que pueden beneficiarse de esa velocidad al situar el inventario más cerca de los lugares donde se concentra la demanda.

La actividad ha comenzado con algo más de 100 trabajadores, aunque Amazon todavía no ha detallado cómo evolucionará la plantilla en los próximos meses. La previsión es superar los 600 empleos en tres años, conforme aumente el volumen de mercancía gestionado por la instalación.

El arranque de ZAZ8 supone también un nuevo impulso para Centrovía, un polígono que durante años ha arrastrado las consecuencias de proyectos inmobiliarios y empresariales fallidos y que en los últimos tiempos está recuperando actividad con nuevas inversiones logísticas. La llegada de Amazon devuelve actividad a una de las grandes instalaciones construidas en el enclave y añade un operador de primer nivel a un proceso de regeneración que está transformando progresivamente esta enclave industrial de La Muela.

Con esta apertura, Amazon suma ya cuatro instalaciones logísticas en el entorno de Zaragoza. La compañía cuenta con su gran centro de Plaza (ZAZ1), que alcanza alrededor de 1.100 trabajadores, además de una estación logística de última milla en el mismo polígono, con unos 45 empleados, y el centro de Amazon Fresh situado en la Ciudad del Transporte, dedicado al supermercado online y con alrededor de una veintena de trabajadores. La actividad de la multinacional en la comunidad se completa con tres centros de datos de su filial tecnológica AWS y las más de 400 pequeñas y medianas empresas aragonesas que venden sus productos en la plataforma.

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“Va a ser un antes y un después para La Muela”, ha señalado el alcalde de la localidad, Adrián Tello, durante la presentación del centro. “Que una de las diez empresas más grandes del mundo se instale en tu pueblo es muy importante y una gran alegría”, ha añadido, al tiempo que ha destacado especialmente la creación de 600 puestos de trabajo prevista para los próximos tres años.