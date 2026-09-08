Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: “Sí creo que habrá pensiones públicas en 2040, 2050 y 2060”

Si hay alguien que se está haciendo especialmente conocido en redes sociales –y en medios de comunicación– por explicar cuestiones relacionadas con las pensiones y la Seguridad Social, ese es Alfonso Muñoz Cuenca (Córdoba, 1968). Su crecimiento en redes sociales refleja ese interés. Su canal supera ya los 36.000 seguidores y ha acumulado más de 400.000 visualizaciones en los últimos 28 días y más de tres millones durante el último año, según los datos facilitados por el propio Muñoz.

En esta entrevista con EL PERIÓDICO, el funcionario analiza el futuro del sistema público de pensiones, los errores que pueden salir caros al jubilarse y por qué, en su opinión, el mayor riesgo para muchos trabajadores no está tanto en que desaparezca la pensión como en llegar a la jubilación sin conocer su propia carrera de cotización.

PREGUNTA (P). ¿Quién es Alfonso Muñoz Cuenca y qué le llevó a divulgar información sobre estas cuestiones fuera de su trabajo?

RESPUESTA (R). Soy funcionario de la Seguridad Social desde hace muchos años y he tenido la oportunidad de conocer el sistema desde dentro y también desde el ámbito legislativo, ya que participé como ponente en la reforma de pensiones de 2021. Empecé a divulgar porque veía mucha información, pero también mucha desinformación, y cuando una decisión puede afectar económicamente a una persona durante 20 o 30 años, equivocarse puede salir muy caro. Mi objetivo es explicar con un lenguaje sencillo qué derechos tenemos, qué requisitos existen y qué debemos comprobar antes de tomar determinadas decisiones.

P. ¿Cuál es la duda o el error más frecuente que encuentra entre quienes están a punto de jubilarse?

R. Probablemente, pensar que con 15 años cotizados ya se tiene derecho a una pensión completa. No es así. También hay personas que creen que, por tener más de 40 años cotizados, pueden acceder a la jubilación anticipada y cobrar el 100%, pero el sistema aplica penalizaciones permanentes a las jubilaciones anticipadas incluso con carreras largas de cotización. El error más grave, en cualquier caso, es no revisar la situación hasta que llega el momento de jubilarse: la jubilación hay que planificarla con tiempo porque influyen los años cotizados, las bases de cotización y la edad, entre otros factores.

P. La AIReF, la OCDE y otros organismos han advertido de los desafíos que plantea el envejecimiento de la población. ¿Cree que quienes se jubilen en 2040, 2050 o 2060 podrán confiar en cobrar una pensión pública comparable a la actual?

R. Yo sí creo que habrá pensiones públicas en 2040, 2050 y 2060, aunque nadie puede asegurar que sean exactamente iguales, en términos relativos, a las actuales. Tenemos un reto demográfico evidente y la AIReF estima que el gasto en pensiones podría alcanzar el 16,1% del PIB en 2050, pero reconocer un problema no significa decir que el sistema vaya a desaparecer. Las pensiones pueden sostenerse con empleo, productividad, salarios, cotizaciones, inmigración, crecimiento económico y decisiones políticas. Cuando aprobé las oposiciones en 1991 ya me preguntaban si habría pensiones en el futuro y, más de tres décadas después, el sistema no solo se mantiene, sino que ha ampliado su acción protectora.

P. Si tuviera que explicar a un trabajador de 30 o 40 años qué debería hacer hoy para proteger su futura jubilación, ¿qué decisiones le recomendaría tomar?

R. Le diría tres cosas: primera, cotiza, porque la carrera de cotización es fundamental; segunda, conoce tus cotizaciones y no esperes a los 64 años para descubrir que hay periodos que no aparecen o bases que no son las que pensabas; y tercera, no tomes decisiones pensando únicamente en la pensión de hoy, porque una persona de 30 años probablemente se jubilará dentro de tres décadas y las reglas pueden cambiar.

"Muchas personas se fijan únicamente en la edad de acceso o en los años cotizados sin calcular el impacto exacto del coeficiente reductor" Alfonso Muñoz — Funcionario de la Seguridad Social

P. ¿Cuál es el principal error que cometen quienes deciden jubilarse antes de la edad ordinaria?

R. Precipitarse. Muchas personas se fijan únicamente en la edad de acceso o en los años cotizados sin calcular el impacto exacto del coeficiente reductor. En ocasiones, aplazar la solicitud solo tres o cuatro meses puede reducir considerablemente la penalización y traducirse en una pensión más alta todos los meses de por vida. Personalmente, creo que queda pendiente resolver una cuestión de justicia: no me parece razonable que una persona con 40, 45 o incluso más años cotizados pueda sufrir una penalización permanente simplemente por jubilarse antes de la edad ordinaria.

P. Usted ha explicado en varias ocasiones que el momento exacto en el que se solicita la jubilación puede cambiar la cuantía final. ¿Hasta qué punto puede marcar la diferencia elegir bien la fecha?

R. Puede marcar muchísimo la diferencia. Hay situaciones en las que esperar unos meses o solicitar la jubilación en un determinado mes puede cambiar la cuantía. Suelo dar tres recomendaciones: analizar qué ocurre si se solicita en diciembre, teniendo en cuenta la posterior revalorización; evitar, en determinados casos, solicitarla justo dos años antes si esperar unos meses reduce significativamente la penalización; y estudiar bien las posibilidades cuando se percibe el subsidio para mayores de 52 años. Lo mejor es utilizar el simulador de la Seguridad Social y comparar distintos escenarios antes de decidir.

Alfonso Muñoz, en uno de sus vídeos explicativos. / YOUTUBE

P. Las bajas laborales también generan muchas dudas. ¿Qué cree que es lo que peor se entiende actualmente sobre la incapacidad temporal y los controles que puede realizar la Seguridad Social?

R. Muchos trabajadores desconocen cuestiones básicas, como quién tiene la obligación de abonar la baja médica —la empresa, la mutua o la Seguridad Social—, desde cuándo se cobra o qué porcentaje corresponde en cada momento. Pero me preocupa especialmente el incremento de las bajas relacionadas con factores psicosociales, como el estrés, la ansiedad y la salud mental en el trabajo. Es urgente que las empresas mejoren sus medidas de prevención de riesgos psicosociales y de salud laboral, porque necesitamos espacios de trabajo más saludables.

P. Después de tantos años trabajando y divulgando sobre Seguridad Social, ¿cuál cree que es la mayor preocupación de los españoles sobre sus pensiones que no debería preocuparles tanto y cuál es, en cambio, el riesgo real al que no estamos prestando suficiente atención?

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R. Creo que nos preocupa demasiado preguntarnos si vamos a cobrar una pensión cuando nos jubilemos. No creo que el problema vaya a ser la desaparición de las pensiones públicas; el verdadero debate será probablemente qué pensión tendremos y qué esfuerzo deberá hacer la sociedad para financiarla. En cambio, prestamos poca atención a algo mucho más inmediato: no conocer nuestra propia situación de cotización. Hay personas que llegan a la jubilación sin saber cuánto han cotizado, qué bases tienen, qué periodos les cuentan o qué modalidad les resulta más favorable. La demografía no la podemos cambiar nosotros, pero nuestra planificación sí, y la Seguridad Social es demasiado importante como para informarse cuando ya no queda margen para tomar decisiones.