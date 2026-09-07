Tolemy se instala en Barcelona tras captar 1,4 millones para expandir su equipo

Captaron 1,4 millones de euros hace poco más de tres meses y ahora, la biotech de origen británico Tolemy Bio prevé impulsar su crecimiento desde Barcelona. Así lo ha anunciado este lunes la compañía, que se incorporará al ecosistema de SID/Barcelona, entre Sant Joan Despí y Esplugues, para establecer sus operaciones en España y avanzar en el desarrollo de su tecnología. Desde sus nuevas instalaciones, la empresa prevé ampliar el equipo y reforzar sus capacidades de I+D.

Fundada en 2024 por Alex Ward y Caelan Anderson, Tolemy Bio desarrolla soluciones basadas en datos e inteligencia artificial para mejorar la producción de terapias avanzadas y otros tratamientos biológicos. Actualmente, gran parte de los esfuezos del equipo están centrados en dar forma a Orbit, una plataforma de software nativa de IA diseñada para analizar los datos generados durante el cultivo celular y la fabricación de productos biológicos.

El objetivo, aseguran, es ayudar a las empresas biotecnológicas y farmacéuticas a hacer estos procesos "más eficientes, predecibles y controlados", reduciendo la incertidumbre y acelerando el paso de la investigación a la producción.

Una ronda de 1,4 millones para crecer

La llegada a Barcelona coincide con el cierre de una ronda de financiación pre-seed de 1,4 millones de euros, liderada por Norrsken Evolve --el fondo de la Fundación sueca destinado a financiar proyectos en estado de desarrollo que invierte con un tícket de entre 125.000 y 250.000 euros-- y en la que también han participado JME Ventures, Big Sur Ventures, Masia VC y varios inversores estratégicos.

Los fondos permitirán a Tolemy Bio acelerar el desarrollo de Orbit, pero también ampliar su plantilla, que en los próximos 12 meses prevé la incorporación de entre cinco y siete nuevos trabajadores en la nueva sede de Barcelona, en áreas como inteligencia artificial y aprendizaje automático, ingeniería de software y biología experimental.

Barcelona como puerta de entrada

Este desembarco en la capital catalana se produce con el acompañamiento de ACCIÓ, la agencia para el crecimiento empresarial del Departamento de Empresa y Trabajo de la Generalitat, que ha apoyado a la compañía en su llegada a la ciudad.

"La decisión de establecernos en SID/Barcelona responde a la oportunidad de formar parte de uno de los ecosistemas europeos más dinámicos en ciencias de la vida y terapias avanzadas", señala Alex Ward, cofundador y CEO de Tolemy Bio. El directivo destaca que Barcelona concentra "talento, capacidad científica y un tejido biotecnológico en crecimiento".

Ward también señala que el apoyo de ACCIÓ ha sido "clave" para poner en marcha las primeras etapas de la empresa en Barcelona y que la agencia les ha ayudado a establecer contactos con hospitales, clientes y proveedores de servicios profesionales, además de identificar oportunidades de subvenciones.

Con su incorporación a SID/Barcelona, Tolemy Bio se suma al ecosistema de empresas científicas y tecnológicas de la ciudad y busca trabajar cerca de investigadores, hospitales, compañías biotecnológicas y potenciales socios industriales para acelerar el desarrollo de sus soluciones.

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La startup cuenta actualmente con presencia en Cambridge y Barcelona y define su propuesta como una "capa de inteligencia basada en células virtuales" para la industria biofarmacéutica. Orbit combina datos experimentales, inteligencia artificial agéntica y modelos de células virtuales para hacer que la biología celular sea más predecible, interpretable y controlable.