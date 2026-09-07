Paula (23 años): "He durado un día en el trabajo por voluntad propia. No me voy a quedar en un sitio donde no me gusta"

Encontrar trabajo siendo joven en España no resulta fácil. La tasa de paro entre los menores de 25 años en España era del 23,4% en junio de 2026 frente al 15,5% de la Unión Europea. Además, los puestos a los que acceden los jóvenes no siempre son de su agrado. Lo ejemplifica el caso de Paula, de 23 años, que decidió dejar su nuevo empleo después de trabajar únicamente un día al darse cuenta de que no quería continuar allí.

"Hermanas, he durado un día en el trabajo. He durado un día en el trabajo por voluntad propia. A mí nadie me ha echado de ningún lado", comienza explicando la joven en TikTok (@paula.lap), consciente de que su decisión puede generar controversia.

La situación le generó sentimientos contradictorios. Según explica, había dedicado mucho tiempo a buscar una oportunidad laboral y, cuando finalmente llegó, descubrió casi al momento que no era lo que quería. "Os prometo que sentí una mezcla de emociones. De estar tanto tiempo buscando trabajo, por fin tienes el trabajo y cuando te dan el trabajo ves que no te gusta y dices: “¿Qué hago?".

Fue entonces cuando reflexionó si valía la pena aguantar en un puesto que ya desde el principio le generaba rechazo o volver a buscar trabajo. Paula escogió la segunda opción. "¿Me quedo aquí pasándolo mal o empiezo otra vez de cero? Cariño, el claro ejemplo de que empiezo desde cero las veces que haga falta".

"Ya estaba diciendo que me quería ir"

Las dudas aparecieron desde la primera jornada. "Primer día de trabajo, voy al sitio, me explican todas las dinámicas y conforme a mí me iban explicando las cosas yo por mi cabeza ya estaba diciendo que me quería ir", relata.

Uno de los factores que más pesó en su decisión fueron las condiciones del puesto. Según explica, se trataba de un contrato de 40 horas semanales trabajando de lunes a sábado. "¿Me voy a tener que quedar aquí en un puesto de lunes a sábado, contrato de 40 horas, en un sitio que no me gusta?", se preguntó.

Paula reconoce que todavía tiene poca experiencia profesional. "Tengo 23 años y he trabajado bien poquito todavía", admite. Sin embargo, precisamente por encontrarse al inicio de su trayectoria laboral considera que no tiene sentido permanecer en un empleo que la hace sentirse mal cuando todavía puede buscar otras alternativas.

"No me voy a quedar en un sitio donde no me gusta, donde me estoy amargando cuando no tengo ninguna obligación", defiende.

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La decisión definitiva llegó a la mañana siguiente. "Me levanté llorando diciendo: “Estoy yendo a un sitio donde no quiero ir", recuerda. Ese mismo día optó por dejar el trabajo.