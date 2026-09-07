Fernando y Ana dicen adiós a la hipoteca por una autocaravana de 7 m²: “Llevo ya 20 años viviendo aquí en España y 3 años en la vida nómada”

Vivimos en un mundo que nos obliga a estar siempre estresados, a vivir con prisa y olvidar de dónde venimos. Aun así, hay gente que decide darle un vuelco a su vida, como es el caso de Fernando y Ana, que hace 3 años decidieron dejar atrás su vida rutinaria en una ciudad con su trabajo convencional, para empezar a vivir en una autocaravana de 7 m².

Para poder llamarle hogar a su autocaravana, la pareja ha tenido que superar un largo proceso de aprendizaje y, sobre todo, de encontrarse a sí mismos para poder reconectar con la naturaleza, con la gente y aprender a disfrutar de lo que verdaderamente es la vida.

Su historia y proceso de cambio la ha documentado Arnau Serrado en su canal de YouTube, un chico que sube contenido a sus redes sociales con las historias de gente que ha abandonado la ciudad para vivir una vida simple y autosuficiente en mitad de las montañas. En uno de sus vídeos más virales, Arnau entrevista a Fernando y Ana, para saber cómo se han adaptado a su nueva vida.

Presentación de la pareja

Para empezar, la pareja se presenta ante la cámara: "Yo soy Ana, soy venezolana, llevo ya 20 años viviendo aquí en España y 3 años en la vida nómada. Y yo soy Fernando, nací en Buenos Aires, pero llevo en España desde el año 70, que vine con 14 años, y estoy encantado con el estilo de vida que llevamos".

La pareja expone el punto clave que les hizo tomar la decisión de dejarlo todo y empezar una nueva vida: "Estábamos un poco hartos de estar en la rueda de hámster: la casa, el coche, la hipoteca, los niños... Entonces le dijimos a la vida que se parara y empezamos nosotros a darle las vueltas que queríamos. Sabemos que nos merecemos esto después de muchísimos años de trabajo, esfuerzo, dedicación y sacrificio".

Autocaravana antigua

Fernando y Ana decidieron cambiar de vida y compraron una autocaravana bastante antigua. / YouTube / Arnau Serrado

A raíz de este cansancio, Fernando y Ana decidieron cambiar de vida y compraron una autocaravana bastante antigua: "Nuestra autocaravana tiene 27 años ya cumplidos. Nosotros somos los terceros dueños de la autocaravana y, bueno, como se puede ver, aunque tenga casi 30 años, está muy bien mantenida. Es de las antiguas, de las que los muebles son de madera".

Además, la pareja aclara que, lejos de lo que la gente cree, vivir en una autocaravana es muy similar a vivir en un piso: "Llevando esta vida, te das cuenta de todas las cosas materiales que no necesitas. Nosotros tenemos 3 años viviendo aquí y tenemos agua caliente, tenemos calefacción, tenemos nuestra nevera, nuestra cocina... Es como si fuera una casa, pero nos da la libertad de tener un jardín diferente todos los días".

Gasto real en una autocaravana

Otro tema que interesa mucho a la gente es el gasto real que conlleva vivir en una de estas casas sobre ruedas, a lo que la pareja expone: "No hemos hecho el cálculo nunca. Lo que sí sabemos es que en nuestras cuentas queda dinero de la pensión a final de mes, que es algo que no pasaba cuando estábamos en la casa. El cálculo es muy sencillo: coge una casa de 2 personas y quita el gasto de luz, de agua, de comunidad, el garaje, internet, los teléfonos...".

La pareja da una de sus principales recomendaciones: comprar una pequeña moto. / YouTube / Arnau Serrado

Finalmente, la pareja da una de sus principales recomendaciones: comprar una pequeña moto. "Esto te da la vida, porque tú llegas a cualquier ciudad o pueblo, aparcas en el área de autocaravanas, dejas el vehículo en un sitio seguro, bajas la moto y puedes ir a cualquier sitio que quieras y visitas todo con un gasto mínimo".