El nuevo 'Idealista público' del Gobierno sitúa a Ceuta y a Melilla como territorios en disputa y al Sáhara Occidental como marroquí

El nuevo 'Idealista' público, una especie de nuevo portal inmobiliario con viviendas estatales en alquiler presentado este lunes por el Gobierno ha nacido con una particular anomalía cartográfica. El buscador de Casa 47, la empresa estatal de vivienda, representa con líneas discontinuas las fronteras de Ceuta y Melilla con Marruecos y muestra el Sáhara Occidental integrado dentro del territorio marroquí, sin dibujar una frontera que separe ambos territorios.

El Ejecutivo estrenó este lunes la plataforma con la que pretende centralizar la oferta del nuevo parque público estatal de vivienda. Una especie de 'Idealista público' en el que los ciudadanos pueden localizar sobre un mapa las viviendas disponibles, consultar sus características y presentar sus solicitudes. El portal arranca con unas 800 viviendas y próximamente sumará otras 1.500, según explicó el presidente Pedro Sánchez.

Al alejar el mapa de España, sin embargo, aparecen peculiaridades ajenas al mercado inmobiliario. Las fronteras terrestres de Ceuta y Melilla no se representan igual que otras fronteras internacionales, sino mediante trazos discontinuos, una simbología utilizada por servicios cartográficos para determinados límites cuyo estatus o soberanía se considera disputado. La representación choca con la posición jurídica española. Los Estatutos de Autonomía establecen que ambas ciudades son "parte integrante de la Nación española", aunque Marruecos reclama históricamente su soberanía.

El Sáhara, integrado en Marruecos

Más evidente es lo que ocurre al sur. El visor no dibuja una frontera entre Marruecos y el Sáhara Occidental, por lo que todo el territorio aparece visualmente integrado en el país norteafricano. La representación tampoco coincide con su estatus internacional. Naciones Unidas mantiene al Sáhara Occidental en su lista de Territorios No Autónomos y su situación definitiva continúa sin resolverse.

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La polémica ha llegado ya al Congreso. El portavoz de Vivienda de Sumar, Alberto Ibáñez, ha denunciado que el mapa "vulnera el derecho internacional" y no reconoce al Sáhara Occidental. El también diputado de Compromís ha pedido a Casa 47, dependiente del Ministerio de Vivienda, que retire el visor y ha registrado una pregunta parlamentaria para saber si el Gobierno prevé hacerlo. Ibáñez considera además que la representación vulnera "el compromiso de España" con los saharauis.