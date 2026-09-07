Natalia Lara, asesora financiera certificada: "Estos son cuatro hábitos que te mantienen pobre aunque ganes bien"

A la hora de organizar nuestras finanzas personales existen distintos métodos que pueden ser más o menos efectivos. En este sentido, las personas suelen cometer errores a la hora de organizar sus gastos.

De hecho, la falta de conocimiento financiero puede ser un gran lastre para aumentar nuestros ingresos, perjudicando nuestra economía individual.

Un mal orden de preferencias y acostumbrarse a la deuda 'mala'

Ahora bien, según la asesora y experta legal Natalia Lara, existen cuatro prácticas cotidianas que pueden ser muy negativas para nosotros. De hecho, el primer error suele ser el más habitual: "pagarte a ti mismo el último".

En pocas palabras, el gran problema sería el orden en que distribuimos nuestras preferencias. A nivel general, las personas suelen gastar primero, cubrir sus obligaciones después y ahorrar solamente si sobra alguna parte.

Sin embargo, aunque pensamos que quedará suficiente dinero para el ahorro, lo más habitual es que nuestros ingresos estén muy ajustados en este punto, o incluso acabar en números rojos.

Otra práctica muy perjudicial para nosotros sería acostumbrarse a la deuda 'mala'. De hecho, este tipo de deuda es a la que recurrimos para hacer compras innecesarias.

Básicamente, esta deuda mala se genera cuando gastamos dinero en cosas que no necesitamos. En consecuencia, muchas personas pueden verse obligadas a pagar intereses cada mes.

No conocer nuestra economía personal y no aumentar los ingresos

El tercer error más habitual sería no informarse de la situación financiera personal. Muchas personas suelen desatender sus gastos e ingresos, o incluso preocuparse lo mínimo por ellos.

Para la asesora financiera, es fundamental saber cuánto ganas o cuánto gastas. Asimismo, puede ser muy útil analizar nuestro patrimonio total y las deudas que tenemos.

Por último, la experta señala un error muy extendido entre las personas: no buscar formas de generar más ingresos. De esta forma, el gran problema sería "quedarte solamente con lo que ya tienes".

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En este sentido, lo más recomendable sería buscar métodos con los que aumentar nuestros ingresos. Con todo ello, es importante saber que estos cuatro hábitos no dependen tanto del sueldo, sino más bien de las decisiones que tomamos cada semana.