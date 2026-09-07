Montse Cespedosa, experta en hipotecas: “La orientación de un piso puede hacer variar el precio y también el ahorro”

Comprar una vivienda no consiste únicamente en comparar metros cuadrados, ubicación y precio. Hay un detalle que puede pasar desapercibido durante una visita y que, según la experta en hipotecas Montse Cespedosa, puede tener consecuencias tanto en el confort como en el gasto energético: la orientación.

“La orientación de un piso o casa puede hacer variar el precio y también ahorrar más en electricidad y consumo, mejorando la eficiencia energética”, explica Cespedosa en un vídeo publicado en perfil de Instagram.

La orientación condiciona la cantidad de luz solar que recibe una vivienda a lo largo del día y, por tanto, puede influir en la necesidad de utilizar calefacción, aire acondicionado o iluminación artificial. El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) recuerda que la orientación de los muros y las ventanas influye decisivamente en las ganancias y pérdidas de calor de un edificio.

Norte, sur, este u oeste

Cespedosa repasa en su vídeo las principales diferencias que pueden encontrarse según la orientación de una vivienda.

La orientación norte, explica, suele recibir menos radiación solar directa y puede ofrecer espacios más oscuros. Por el contrario, una vivienda orientada al sur recibe un mayor número de horas de sol, algo especialmente relevante en zonas frías, aunque durante los meses de verano puede aumentar la necesidad de proteger la vivienda del calor.

"La orientación sur es muy luminosa, pero en verano te achicharras más"

Para Cespedosa, la orientación este puede ofrecer una alternativa equilibrada, al recibir principalmente el sol durante las primeras horas del día. La orientación oeste, en cambio, concentra una mayor exposición solar por la tarde.

No obstante, el IDAE advierte de que no existe una respuesta única para todas las viviendas. En zonas frías puede ser conveniente aprovechar mejor la radiación solar, mientras que en las zonas muy calurosas cobra importancia reducir la superficie acristalada expuesta a las orientaciones con mayor radiación.

También puede influir en el valor de la vivienda

La orientación no determina por sí sola el precio de un piso, pero sí puede influir en su atractivo para los compradores.

Una vivienda con mayor luminosidad natural, buenas vistas o mejores condiciones de confort puede despertar más interés en el mercado. Por eso, la orientación suele ser uno de los factores que los compradores tienen en cuenta junto con la ubicación, el estado del inmueble, la eficiencia energética o la altura.

Cespedosa recuerda también que la planta en la que se encuentra una vivienda puede marcar diferencias. “Lo mismo que las alturas: siempre será más barato un primer piso que un tercero”, señala.

Aunque tampoco existe una regla absoluta –la presencia de ascensor, las vistas o las características concretas del edificio pueden cambiar completamente la valoración–, las plantas más altas suelen tener un mayor atractivo en determinados mercados.

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La recomendación de la experta es clara antes de firmar una compra: no mirar únicamente el precio o los metros cuadrados. La orientación, la luz natural, el aislamiento y la eficiencia energética pueden acabar teniendo un impacto directo tanto en el confort diario como en el gasto que genera una vivienda durante años.