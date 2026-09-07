La Justicia catalana lo confirma: el maltrato psicológico puede ser motivo para desheredar a un hijo

Las herencias pueden ser un gran problema para muchas personas, sobre todo si ya existía anteriormente una situación inestable en la familia. A veces una simple discusión puede generar una disputa a gran escala entre los herederos.

Ahora bien, ¿qué ocurre si no existe una buena relación entre los padres y los hijos? En este caso, es habitual pensar que si no hay un trato cercano entre ambas partes, los progenitores pueden desheredar a sus descendientes sin ningún problema.

Desheredar a un hijo por maltrato psicológico

Aun así, esto no es tan fácil como parece. De hecho, según el abogado David Jiménez, "que tu hijo no te llame no es en sí mismo una causa de desheredación". Todo ello se debe a que esta causa no está prevista en el Código Civil.

Ahora bien, en los últimos años, el Tribunal Supremo habría comenzado a considerar el maltrato psicológico como una posible causa para desheredar. En este caso, la falta de relación debe ser únicamente culpa del hijo y tiene que haber generado un daño psicológico.

Todo ello tendrá que demostrarse en un procedimiento judicial si el hijo desheredado decide impugnar esta decisión después del fallecimiento. Sin embargo, esta normativa se aplica en la mayor parte de España, aunque en algunos territorios forales o en Catalunya, existen algunos matices.

Cómo afecta el maltrato psicológico a las herencias en Catalunya

Si hablamos del caso catalán, el Código Civil de Catalunya incluye tanto el maltrato físico como el psicológico dentro de un mismo término: el maltrato grave. De hecho, este tipo de maltrato puede ser causa de desheredación en Catalunya.

Debemos tener en cuenta que ley catalana no castiga únicamente al daño ejercido contra el titular de la herencia, sino también contra su cónyuge o el conviviente, en caso de formar una pareja estable.

Asimismo, también se podrá sancionar el maltrato psicológico ejercido contra los ascendientes o descendientes del testador. Según confirma el bufete Maluquer Advocats, esta causa debe originarse por "una conducta seria, relevante y suficientemente acreditable".

Las causas simples no pueden justificar la desheredación

En pocas palabras, un padre no puede desheredar a su hijo por una simple discusión familiar, un enfado o una falta de afecto entre ellos. Cualquier justificación genérica, ya sea 'mal comportamiento' o 'una mala relación', puede ser fácilmente tumbada en un juicio.

Si el progenitor pretende seguir adelante con su decisión, lo más recomendable sería describir los hechos ocurridos de forma precisa. Cualquier tipo de denuncias previas, informes médicos, informes psicológicos, resoluciones judiciales, comunicaciones por escrito o testigos son fundamentales en un proceso judicial.

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Una buena cantidad de pruebas puede ser clave para demostrar la existencia de un maltrato psicológico. Con todo ello, es muy importante saber cómo actuar, ya que el resultado puede ser determinante, tanto para el progenitor como para el hijo desheredado.