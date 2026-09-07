Juanma Lorente, abogado laboralista: “La empresa no puede modificar tu teletrabajo si tú no estás de acuerdo”

Pasar de trabajar completamente desde casa a tener que acudir varios días a la oficina puede alterar por completo la vida de un trabajador. Más aún cuando la posibilidad de teletrabajar ha llevado a algunas personas a trasladar su residencia a otra ciudad.

Pero, ¿puede una empresa cambiar de un día para otro un acuerdo de teletrabajo y obligar al empleado a volver parcialmente a la oficina? El abogado laboralista Juanma Lorente sostiene que la respuesta no puede darse de forma unilateral.

“La empresa no puede modificar tu teletrabajo si tú no estás de acuerdo”, explica el abogado en uno de sus últimos vídeos difundidos en su cuenta de TikTok. Su afirmación tiene respaldo en la Ley 10/2021 de trabajo a distancia, que establece que la modificación de las condiciones recogidas en el acuerdo, incluido el porcentaje de presencialidad, debe ser objeto de acuerdo entre la empresa y la persona trabajadora y formalizarse por escrito antes de su aplicación.

La norma establece, además, que el trabajo a distancia tiene carácter voluntario para ambas partes y requiere la firma de un acuerdo. El actual artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores remite expresamente a esta legislación específica para regular esta modalidad laboral.

“No pueden obligarte a aceptar ese cambio”

Juanma Lorente plantea en su vídeo una situación concreta: un trabajador disfruta de un régimen de teletrabajo al 100%, decide trasladarse de ciudad y, tiempo después, recibe una comunicación de la empresa informándole de que deberá acudir varios días a la oficina.

“Te dan 100% de teletrabajo, tú tranquilo te mudas”, explica. La situación se complica cuando la compañía comunica posteriormente que el empleado deberá comenzar a trabajar de forma presencial algunos días a la semana.

Según Lorente, “la empresa no puede hacer esto de manera unilateral”. Y añade: “Si no hay una firma tuya en un contrato en el cual aceptas que, en vez de teletrabajo 100%, vas a ir dos días, tres, cuatro o lo que sea a la oficina presencial, la empresa no te puede obligar a esto”.

El punto central se encuentra en el artículo 8 de la Ley de Trabajo a Distancia. La norma establece que cualquier modificación de las condiciones incluidas en el acuerdo, incluido el porcentaje de presencialidad, deberá ser acordada entre la empresa y el trabajador y quedar formalizada por escrito.

El Tribunal Supremo refuerza esta interpretación

La cuestión también ha llegado al Tribunal Supremo. En una sentencia publicada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre el acuerdo de teletrabajo aplicable a trabajadores del Grupo Endesa, el Supremo confirmó en 2025 la nulidad de determinadas cláusulas que permitían alterar en la práctica los días de presencialidad previstos.

El tribunal recordó que la Ley de Trabajo a Distancia exige pactar un porcentaje de presencialidad y subrayó que este no puede modificarse unilateralmente.

La Sala llegó a advertir de que admitir que la empresa pudiera exigir de forma generalizada la presencia del trabajador en días inicialmente previstos para teletrabajar podría dejar sin contenido la protección establecida en el artículo 8 de la ley.

La jurisprudencia, por tanto, refuerza una idea fundamental: el porcentaje de trabajo presencial pactado forma parte del acuerdo individual de trabajo a distancia y su modificación no puede imponerse libremente por una sola de las partes.

Hay que revisar el acuerdo firmado

Eso sí, cada caso debe analizarse de forma individual. La propia Ley 10/2021 contempla la reversibilidad entre el trabajo presencial y el trabajo a distancia. El ejercicio de esa reversibilidad debe ajustarse a lo previsto en la negociación colectiva o, en su defecto, a las condiciones establecidas en el acuerdo de trabajo a distancia firmado entre la empresa y el trabajador.

Por este motivo, antes de concluir que un cambio es ilegal, resulta fundamental revisar qué se pactó inicialmente, cuál es el porcentaje de presencialidad recogido en el acuerdo y si existen cláusulas específicas sobre la reversión o modificación del sistema.

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La regla general, sin embargo, es clara: cuando la empresa pretende modificar las condiciones recogidas en el acuerdo de trabajo a distancia, incluido el porcentaje de presencialidad, la legislación exige el acuerdo de ambas partes y su formalización por escrito. Una cuestión especialmente relevante para quienes han organizado su vida personal o incluso su lugar de residencia basándose en la posibilidad de trabajar a distancia.