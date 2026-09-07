José Alberto Marín, decano del Colegio Notarial de Cataluña: "Firmé una escritura con el Papa en su visita a Barcelona"

José Alberto Marín es notario desde hace cuarenta años, profesor universitario durante treinta. Con vocación de futbolista y juez para finalmente acertar con una profesión, la notarial, que además, le permite estar en primera línea de los problemas sociales como el de la vivienda. Desde hace cinco años es decano del Colegio Notarial de Cataluña.

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¿Quién es José Alberto Marín?

Es una persona sencilla a la que le gusta rodearse de otras más brillantes y que se alegra de los éxitos ajenos. Tener buenos amigos es la mejor recompensa que se puede recibir.

¿Qué te inspiró a empezar tu carrera profesional?

Mi vocación inicial era la de ser juez pero, desgraciadamente, comprobé pronto la carencia de medios del sistema judicial. Ante ese panorama me incliné por una profesión jurídica, la de notario, en la que el trato con las personas es lo más importante y en la que uno mismo organiza sus medios de producción sin depender de nadie. Eso te permite prestar un servicio de altísima calidad como es el que damos todos los notarios.

La clave de tu éxito

Más que de la clave del éxito hablaría de la clave para alcanzar objetivos. Sin ninguna duda la constancia y el esfuerzo son la clave. Y, sobre todo, tener presentes dos cosas: por un lado, la convicción de que nada es imposible, solo hay que proponérselo y perseguirlo; por otro lado, tener claro que lo mejor es enemigo de lo bueno.

Experiencia más gratificante

En el ámbito profesional haber tenido el honor de firmar una escritura con Su Santidad el Papa León XVI en su reciente visita a Barcelona constatando que la Sagrada Familia ha alcanzado su plenitud; un hecho histórico y único para el Notariado mundial, y un privilegio como decano, como notario y como persona.En el ámbito personal muchas, incontables.

Mayor desafío y como lo has superado

Sin duda sobrevivir y recuperarme de un COVID que se ensañó conmigo pero del que salí sin ninguna secuela, pese a haber estado en coma inducido varias semanas. De nuevo la fuerza de voluntad y la constancia fueron decisivas sumado al apoyo de la familia y amigos y la pericia de los médicos.

¿Cómo afrontas el riesgo?

Evito el riesgo. Mi profesión se basa en la seguridad, la jurídica, pero hago de ese concepto un modo de vida. Riesgos … los mínimos.

¿Cómo te mantienes motivado?

Mirando alrededor. Desde una notaría ves muchas cosas buenas pero también malas; unas y otras me estimulan para intentar mejorar mi entorno. Me encanta iniciar y culminar proyectos altruistas cuyo único beneficio para mí es la satisfacción de conseguirlo. Y eso es lo que intento hacer desde el Decanato y desde mi despacho.

¿Qué legado te gustaría dejar en la Tierra?

El que busca mi profesión: la concordia. Nuestro grano de arena es el de la prevención jurídica que facilita la buena relación entre las personas. Los conflictos, sobre todo los personales, no deberían existir .En cualquier caso el legado que con seguridad sí dejo es el de cinco estupendos hijos.

Un consejo para nuevos profesionales

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Que no olviden que lo más importante son las personas, que no dejen de empatizar con ellas y ayudar a quien lo necesite sin pensar en el retorno que pueda derivar de ello; actuando así recibirán mucho más de lo que puedan imaginar.