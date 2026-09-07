Criteria invertirá 250 millones en el fondo Scaleup Europe Fund de la UE

CriteriaCaixa, el brazo inversor que gestiona el patrimonio de la Fundación Bancaria La Caixa, ha aprobado este lunes invertir 250 millones de euros en el Scaleup Europe Fund (SEF), un fondo impulsado por la UE para consolidar compañías de tamaño medio, especialmente de tecnología profunda.

El nuevo fondo, en cuyo lanzamiento está trabajando la Comisión Europea y otras fundaciones y grandes inversores institucionales europeos, aspira a un tamaño inicial de 5.000 millones de euros, ha informado CriteriaCaixa este lunes en un comunicado recogido por la agencia Efe.

El fondo está diseñado para cubrir el déficit de financiación en las fases avanzadas e incentivar a las empresas emergentes en expansión más prometedoras de Europa a optar por quedarse en el continente, reforzando así su soberanía tecnológica y colaborando en la creación de compañías líderes globales en sus categorías.

El presidente de CriteriaCaixa, Isidro Fainé, ha destacado "el firme compromiso" del 'holding' con el ecosistema inversor europeo para "generar un impacto positivo y sostenible en la economía y la sociedad" junto a las instituciones de la UE y otras fundaciones e inversores institucionales.

El Scaleup Europe Fund ha sido impulsado por la Comisión Europea y entre sus inversores fundacionales se encuentran, además, algunos de los más relevantes inversores institucionales europeos como Novo Holdings, EIFO, Allianz, APG, Fondazione Compagnia di San Paolo, Santander o Wallenberg Investments.

Durante los últimos meses se han llevado a cabo los acuerdos contractuales, la selección de la sociedad gestora (EQT) y la aprobación del Fondo, que tendrá un período de inversión de cinco años y ya ha realizado sus primeras operaciones.

Con esta nueva inversión, CriteriaCaixa sigue avanzando en el despliegue de su Plan Estratégico 2030 y se enmarca en la cartera de inversiones alternativas del holding, que busca diversificar respecto a la cartera fundacional (CaixaBank) y la cartera de inversiones relevantes (sociedades cotizadas) y no puede representar más del 10% de todos los activos.