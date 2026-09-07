Banca
CaixaBank supera una caída en su operativa 'online'
La aplicación y la página web del banco han dejado de funcionar en las primeras horas de este lunes
Relevo en la cúpula de CaixaBank Tech
CaixaBank Tech nombra a una máxima responsable de ciberseguridad
EL PERIÓDICO
La página web y la aplicación de CaixaBank han estado inactivas en las primeras horas de este lunes durante un tiempo no concretado, según han explicado a EL PERIÓDICO fuentes de la entidad bancaria. La incidencia técnica se ha resuelto y la operativa 'online' del banco vuelve a funcionar con plena normalidad. Según las mismas fuentes, la recuperación ha sido "gradual", por lo que no se puede concretar la duración exacta del incidente.
Los clientes se han encontrado que no podían acceder a sus cuentas ni a través de la aplicación en sus teléfonos móviles ni desde la página web del banco de origen catalán. Las quejas formuladas por usuarios en redes sociales no señalaban que los problemas para operar afectaran a los pagos con tarjetas de la entidad.
La entidad financiera ha emitido un comunicado oficial en que indicaba que había detectado "una incidencia en la banca digital" y explicaba que estaba trabajando para resolverla. A mediodía de este lunes, la operativa está completamente recuperada.
- Aitana Bonmatí (28 años): 'Cuando yo nací, la norma decía que el primer apellido tenía que ser el del padre pero a mis padres no les parecía bien
- Barcelona se despide de la pizzería La Pava tras 65 años de historia
- Emotiva despedida de Roberto Arce tras 12 años en Noticias Cuatro junto a Marta Reyero: 'Estuvimos incluso cuando la marca desapareció
- Arnau (25 años) vive aislado en la montaña: 'Es muy duro cuando te desaparece un animal. No sé qué ha pasado, pero falta un pavo real y es una lástima
- La subida del Tributo Metropolitano del área de Barcelona reactiva el rechazo vecinal: 'Es desproporcionada
- Descubre los tres tipos de viajes del Imserso que fija el Gobierno: destinos, precios y fechas
- La ruleta de la suerte' vuelve al prime time con Jorge Fernández y Laura Moure: fecha de estreno confirmada
- Audiencias TV ayer: 'Malas Lenguas Noche' gana el primer duelo del curso a 'laSexta Xplica', el cine de Telecinco lidera y Àngel Llàcer pincha en Antena 3