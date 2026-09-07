Las empresas inician una ofensiva para recortar o limitar el salario de los trabajadores de baja

Las patronales han iniciado una ofensiva para tratar de recortar o limitar los complementos salariales que abonan a sus trabajadores durante una baja. Desde las oficinas y despachos, hasta el comercio general de Lleida, pasando por los cines de Barcelona o los mayoristas de alimentación de Catalunya, las empresas de distintos gremios están tratando de rebajar los convenios colectivos con el objetivo de desincentivar que los empleados se ausenten por enfermedad. Una estrategia negociadora que se extiende por la mayoría de mesas negociadoras de toda España, según coinciden en señalar tanto fuentes patronales como sindicales.

“Desde hace unos meses lo primero que te pone cualquier patronal encima de la mesa cuando inicias una negociación es un recorte de los complementos por incapacidad temporal”, explica el secretario de acción sindical de la federación de servicios de UGT de Catalunya, Moisés Berruezo, que negocia decenas de pliegos y afirma que en todos le toca abordar desde hace meses dicha cuestión. "Es una ofensiva por tierra, mar y aire", coincide el secretario de acción sindical de CCOO de Catalunya, Enrique Rodríguez.

¿Qué es un complemento por incapacidad temporal? En España, la normativa laboral establece que cuando un trabajador va al médico y este le da la baja, durante los tres primeros días de ausencia no cobra ni un euro de salario. Si pasados estos tres días sigue de baja, pasa a cobrar el equivalente al 60% de su sueldo. A partir del vigésimo primero, dicho porcentaje asciende al 70% del salario.

No obstante, ocho de cada 10 asalariados del sector privado está cubierto por un convenio que contempla algún tipo de ayuda a los empleados de baja. Una de las más comunes es compensar ese recorte automático de salario, ya sea concediéndole –a cargo de la empresa- el 100% de sueldo desde el primer día o un 80% a partir del cuarto o fórmulas similares.

Foco político

“Si un ciudadano puede darse de baja, no ir a trabajar sin justificación y sigue teniendo el mismo sueldo y las mismas prestaciones, pues entonces pasa lo que ocurre, pero este absentismo no se sostiene", afirmó a principios de verano el líder del PP y futuro candidato a la Moncloa, Alberto Núñez Feijóo. Sus declaraciones, muy viralizadas, no llegan de la nada y tratan de hacerse eco de una estrategia coordinada de los patronos, en un contexto de progresivo aumento de los trabajadores de baja por enfermedad, que hace meses que se despliega. Fuentes patronales consultadas reconocen que, en ese sentido, el ruido político no les beneficia, ya que pone el foco en una línea negociadora que hasta ahora se estaba llevando con discreción. Ello no es baladí, ya que cualquier cuestión vinculada con la salud laboral es espinosa para los sindicatos y si los cambios no se consensuan, las centrales pueden vetarlos.

Estamos estudiando cómo evitar una utilización fraudulenta de los complementos salariales durante una baja Josep Ginesta — Pimec

“Estamos estudiando cómo evitar una utilización fraudulenta de los complementos”, afirma el secretario general de Pimec, Josep Ginesta. El objetivo final es que frenar el aumento de empleados que faltan a su puesto de trabajo por enfermedad, un porcentaje que ha aumentado en los últimos años, en España y en toda Europa. Según los últimos datos de la encuesta de población activa (EPA), referentes al segundo trimestre de este año, el 4,6% de trabajadores no acudió a su puesto de trabajo por motivos médicos. Hace 10 años dicho porcentaje era del 2,6%. “La negociación colectiva ha ido por delante del sistema público de protección social. Los complementos que tenemos pactados tenían sentido antes, en un contexto de salarios bajos y bajo absentismo, no como ahora”, opina.

Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido Gráfico que muestra el número de trabajadores de baja por enfermedad.

El diagnóstico de porqué ha aumentado es diverso y contempla desde un envejecimiento progresivo de la población trabajadora, el colapso de la atención primaria y las listas de espera, el efecto de la pandemia y su visualización de malestares como la salud mental o un incremento del fraude en un contexto de bonanza económica, entre otros. Las empresas, con su estrategia de recortar las ayudas salariales durante la enfermedad, buscan atajar este último factor, aunque ello pueda ocasionar que empleados fehacientemente diagnosticados y que sufren enfermedades de larga duración o con habituales recaídas vean mermado su poder adquisitivo. “Es muy complicado porque corres el riesgo de hacer pagar justos por pecadores”, reconoce el negociador jefe de Pimec.

Para ello, las empresas plantean varias fórmulas. Una es recortar el importe que un empleado cobra durante su enfermedad. Por ejemplo, si antes se cobraba el 100% desde el primer día, que se baje a un 80%. Otra es recortar el tiempo durante el cual la empresa realiza esa aportación adicional. Por ejemplo, que hasta las dos semanas no se empiece a cobrar complemento. Y una tercera fórmula pasa por penalizar las recaídas o reincidencias. Por ejemplo, si es la primera baja del año, se cobra complemento, a partir de la segunda ya no.

El planteamiento contra los complementos por incapacidad temporal es transversal en sectores y organizaciones. Si bien desde Foment del Treball niegan que sea una directriz coordinada hacia sus sectoriales. "No hay ninguna directriz sobre esta cuestión. Cada convenio se negocia uno por uno según las circunstancias de cada sector o empresa", afirma la directora de relaciones laborales, Yesika Aguilar. A renglón seguido, añade: "Para Foment el absentismo es una emergencia" y "los complementos por IT no nos parecen una medida que permita mejorar esta preocupante situación".

La preocupación empresarial choca con un malestar general por parte de los empleados. Más de la mitad de los catalanes afirma haber ido a trabajar enfermos en algún momento del último año, según la última edición de la 'Enquesta de qualitat i condicions de treball'

Línea roja para los sindicatos

El objetivo de las patronales es claro y choca directamente contra la línea de flotación de los sindicatos, que tienen directrices de sus más altas instancias de no ceder terreno en este campo. No obstante, en algunos pliegos importantes las centrales sí han entrado a intercambiar concesiones en materia de incapacidad temporal a cambio de más sueldo o menos jornada.

Un ejemplo de ello es el convenio de la hostelería de Catalunya, uno de los convenios que cubre a un mayor número de trabajadores –unos 300.000- y renovado hace menos de un año. En el mismo se pactó limitar los complementos salariales por enfermedad común a aquellos empleados que llevaran en la empresa un mínimo de 180 días antes de causar baja a cambio de, entre otros, un incremento salarial del 15% para cuatro años.

En la hostelería de Catalunya los sindicatos aceptaron recortar la ayuda para los trabajadores con poca antigüedad

Sin embargo, aquellos convenios en los que se acaban cerrando acuerdos en esta materia son la excepción, según coinciden en señalar fuentes de ambas bancadas. Los mismos interlocutores consultados coinciden en señalar que, por el momento, esta ambición de las empresas no está bloqueando las negociaciones. Es decir, lo ponen encima de la mesa, pero lo acaban retirando si hay visos de acuerdo en otras materias para no empantanar, en el actual contexto de crecimiento económico, la renovación de convenios.

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¿En qué sectores se están disputando hoy esos complementos por enfermedad? Es un elemento central en todas las negociaciones, tanto a nivel estatal como autonómico. Fuentes sindicales de UGT y CCOO repasan algunos casos que han negociado durante los últimos meses y en los que este tema ha aparecido: supermercados, comercio general, fotografía, pescado congelado, aparcamientos y garajes, limpieza de edificios públicos, clubes de natación o transporte de mercancías, por citar algunos ejemplos.