Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: "Si tienes pensado jubilarte en 2027, hay varias e importantes novedades en las pensiones"

Para todas aquellas personas que tienen pensado acceder a la jubilación en 2027, puede ser fundamental informarse sobre las novedades en cuanto a pensiones. Esta es una fecha clave, ya que termina el periodo de transición que comenzó en el año 2013, por lo que se van a producir algunos cambios importantes.

En este caso, el funcionario de la Seguridad Social Alfonso Muñoz señala los seis cambios más importantes que se van a producir en 2027. Por ello, es muy importante estar al tanto de las nuevas medidas, ya que pueden tener efectos significativos en nuestra futura jubilación.

Edad de jubilación, cómo cobrar el 100% de la pensión y nuevos métodos de cálculo

El primer cambio a tener en cuenta afecta a la edad ordinaria de jubilación. Como hemos comprobado, desde 2013 la edad para jubilarse ha aumentado poco a poco cada año. Aun así, en 2027 este periodo transitorio termina y se van a establecer dos métodos diferentes de jubilación:

Jubilarse a los 65 años : Para retirarse a esta edad, será necesario demostrar al menos 38 años y medio de cotización

: Para retirarse a esta edad, será necesario demostrar Jubilarse a los 67 años: En este caso, si no se alcanzan los 38 años y 6 meses cotizados, solo se podrá acceder a la jubilación ordinaria a los 67 años

Otro de los cambios importantes tiene en cuenta los años de cotización necesarios para cobrar el 100% de la base reguladora en la pensión de jubilación.

Hasta el año 2026 eran necesarios 36 años y 6 meses cotizados para acceder a la base reguladora completa, aunque a partir de 2027 tendrán que demostrar 37 años completos de cotización.

La tercera modificación afecta a la forma de calcular la base reguladora. El próximo año se establecerá una segunda posibilidad, para que las personas puedan elegir la más conveniente:

Fórmula tradicional : Se tiene en cuenta la base de cotización media de los 300 meses anteriores a la jubilación , es decir, los últimos 25 años

: Se tiene en cuenta la base de cotización media de los , es decir, los últimos 25 años Nueva fórmula: El periodo se amplía hasta los últimos 308 meses, es decir, un poco más de 25 años y medio. Ahora bien, de esos 308 meses solo se seleccionarán los 304 con cotizaciones más altas. Por ello, los cuatro meses de cotización más baja quedan fuera del cálculo

Aumento del MEI, base máxima y una cotización extra para salarios altos

Ahora bien, debemos tener en cuenta que las reformas no solo afectan a las personas jubiladas, sino también a quienes continúan trabajando. En este caso, se va a producir una subida del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI).

Este mecanismo se creó para reforzar la financiación del sistema público de pensiones. Actualmente, el porcentaje se sitúa en un 0,90% de la base de cotización, y para el año que viene subirá al 1%. De esta cifra, el 0,83% correrá a cargo de la empresa y un 0,17% por parte del trabajador.

El quinto cambio realizado corresponde a la base máxima de cotización. De hecho, en 2027 esta base seguirá aumentando, por lo que los trabajadores con salarios más altos cotizarán por una cantidad mayor.

Asimismo, la pensión máxima de cotización aumentaría en 2027 un 0,115% por encima del IPC, junto a la mencionada subida en la base reguladora.

Por último, la sexta modificación afecta sobre todo a los salarios superiores a la base máxima de cotización. Aquí es donde entra en juego la cuota adicional de solidaridad, que se aplicará a los sueldos que superen la base máxima de cotización, teniendo en cuenta tres tramos:

Salarios superiores en un 10% : Se aplicará un porcentaje del 1,38%

: Se aplicará un porcentaje del Salarios superiores entre un 10% y 50% : El tipo aplicado corresponde al 1,5%

: El tipo aplicado corresponde al Salarios superiores al 50%: El porcentaje alcanza el 1,75%

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Es importante aclarar que esta cuota de solidaridad solo se aplicará sobre la parte del salario que supera la base máxima de cotización, y no sobre la cantidad total.