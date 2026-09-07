Hasta 168 euros de ahorro en el fútbol y una luz más cara: las facturas que debes revisar antes de la vuelta al cole

La vuelta al cole vuelve a poner a prueba la economía de miles de hogares españoles. Pero septiembre no solo trae el gasto en libros, material escolar o actividades extraescolares. También es uno de los momentos del año en los que muchas familias tienen la oportunidad de revisar las grandes facturas domésticas y comprobar si siguen pagando más de lo necesario.

El curso recién terminado contó con 8,25 millones de alumnos matriculados en enseñanzas no universitarias, según los últimos datos de avance publicados por el Ministerio de Educación. Y, mientras las administraciones mantienen diferentes convocatorias de becas y ayudas, septiembre también abre una ventana para revisar otros gastos recurrentes del hogar. Por ejemplo, las ayudas de apoyo educativo para el curso 2026-2027 pueden solicitarse hasta el próximo 10 de septiembre.

En este contexto, telefonía, fútbol y electricidad concentran algunos de los cambios más relevantes de las últimas semanas, según un análisis elaborado por la empresa comparadora Roams sobre el arranque de la nueva temporada.

Hasta 168 euros menos

Uno de los cambios más significativos afecta a quienes siguen el fútbol desde casa. Movistar ha modificado su oferta y ya no obliga a contratar Movistar Plus para añadir determinados paquetes de fútbol, una decisión que permite abaratar el coste para algunos clientes.

"Antes, contratar fútbol implicaba sí o sí sumar Movistar Plus; ahora que van por separado, la rebaja alcanza los 168 euros al año, un alivio que llega precisamente a los clientes con facturas mensuales más altas" Ana de la Torre — Experta en telefonía de Roams

La competencia también se mueve en el segmento de bajo coste. Lowi ha incorporado DAZN a su catálogo y permite contratar DAZN Fútbol por 14,99 euros mensuales durante el primer año, cinco euros menos que el precio habitual indicado por la plataforma en su web, según los datos recopilados por Roams.

El análisis de la compañía apunta, además, a un cambio de estrategia entre los operadores. La competencia ya no se concentra tanto en rebajar el precio de la fibra, sino en añadir más gigas, televisión y contenidos deportivos a las tarifas.

La luz no da tregua

La otra gran factura que conviene vigilar es la electricidad: el recibo de la luz. Después de un verano que Roams califica como el más caro de los últimos cuatro años, septiembre no está trayendo, de momento, el alivio que muchos hogares podían esperar con el descenso del uso del aire acondicionado.

Según las estimaciones de la comparadora, basadas en los precios del mercado regulado y su propia base de datos para las tarifas estables, el precio medio de la energía en septiembre se sitúa en torno a 0,285 euros por kWh en la tarifa regulada, frente a los 0,139 euros por kWh en una tarifa de precio estable. Para el hogar tipo utilizado en su metodología, la factura podría rondar los 116 euros en el mercado regulado frente a unos 73 euros en una tarifa estable.

La diferencia también se aprecia respecto a agosto. Los expertos calculan que el precio medio del kWh ha aumentado un 22% en la tarifa regulada en lo que va de septiembre, mientras que en las tarifas estables el incremento sería del 2%.

“Lo importante es revisar la tarifa antes de que llegue la factura, no después”, resume Sergio Soto, experto en energía de Roams, quien advierte de que los usuarios deben comprobar las condiciones que tienen contratadas antes de los meses de mayor consumo energético.

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La conclusión, por tanto, es que la vuelta al cole puede ser también un buen momento para hacer cuentas más allá del material escolar. Comparar la factura del móvil, revisar los paquetes de televisión o fútbol y analizar las condiciones de la tarifa eléctrica puede permitir a los hogares detectar gastos que han cambiado durante el verano. Septiembre no solo marca el regreso a las aulas: también puede ser el momento de poner orden en las facturas antes de que llegue el siguiente recibo.