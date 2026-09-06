Última hora de Seat y Volkswagen, en directo

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Volkswagen ajustará su plantilla mundial en 50.000 puestos y contempla reducir un 50% el catálogo de modelos y estudiar el futuro de las plantas europeas

La planta de Seat i Cupra en Martorell. | MANU MITRU

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Sabina Feijóo Macedo

Marcos Rodríguez

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El Consejo de Supervisión del Grupo Volkswagen ha aprobado por unanimidad el 'Future Plan 2030' presentado por el consejo de administración, un programa de transformación con el que el fabricante alemán pretende reforzar su competitividad y adaptar su estructura al profundo cambio que atraviesa el sector de la automoción.

En concreto, la marca ajustará su plantilla mundial en 50.000 puestos y contempla reducir un 50% el catálogo de modelos y estudiar el futuro de las plantas europeas. En este contexto, el futuro de la española Seat depende del análisis que se haga en reuniones del consejo de supervisión del grupo alemán: "No se ha tomado ninguna decisión al respecto", han explicado fuentes de la empresa.

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