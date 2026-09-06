Última hora de Seat y Volkswagen, en directo

El Consejo de Supervisión del Grupo Volkswagen ha aprobado por unanimidad el 'Future Plan 2030' presentado por el consejo de administración, un programa de transformación con el que el fabricante alemán pretende reforzar su competitividad y adaptar su estructura al profundo cambio que atraviesa el sector de la automoción.

En concreto, la marca ajustará su plantilla mundial en 50.000 puestos y contempla reducir un 50% el catálogo de modelos y estudiar el futuro de las plantas europeas. En este contexto, el futuro de la española Seat depende del análisis que se haga en reuniones del consejo de supervisión del grupo alemán: "No se ha tomado ninguna decisión al respecto", han explicado fuentes de la empresa.

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Marcos Rodríguez Seat S.A. promete más empleo y busca una nueva plataforma para Martorell El comunicado también trata de separar el futuro de la marca Seat del de Seat S.A., la compañía que engloba Seat y Cupra. La empresa asegura que tiene un "futuro sólido" dentro del Grupo Volkswagen y afirma que, a medida que aumenten sus responsabilidades industriales, se espera que el empleo pueda crecer en los próximos años. Seat S.A. destaca la inversión de 10.000 millones de euros anunciada para acelerar la electrificación en España y la producción de la nueva familia de coches eléctricos urbanos en Martorell. Además, confirma que seguirá trabajando para conseguir una plataforma adicional para la fábrica catalana, mientras Cupra se consolida como su principal motor de crecimiento y rentabilidad.

Marcos Rodríguez Seat admite que estudia su futuro más allá de 2030, pero confirma que no hay una decisión tomada Seat S.A. ha salido al paso de las informaciones sobre la posible desaparición de la marca y ha reconocido que su futuro más allá del actual ciclo de producto continúa "analizándose", aunque insiste en que "no se ha tomado ninguna decisión todavía", según relatan en su comunicado oficial recién publicado. La compañía confirma que continuará con los lanzamientos ya previstos, incluida la llegada de versiones mild-hybrid del Seat Ibiza y el Seat Arona en 2027. Sin embargo, admite que la regulación, el coste de la electrificación y la inversión necesaria para desarrollar una nueva generación de coches eléctricos hacen "cada vez más complejo" seguir invirtiendo en la marca. Seat asegura, además, que mantiene abiertas todas las opciones para el futuro y que, sea cual sea la decisión final, seguirá respaldando a los clientes y cumpliendo los compromisos adquiridos.

Marcos Rodríguez Seat emitirá un comunicado "en breve" Fuentes consultadas de la compañía Seat informan de que durante el día de hoy emitirán un comunicado aclarando y explicando la situación. "Aún no tenemos hora confirmada", expresan sobre en qué momento lo emitirán, pero sí que confirman que será "en breve", durante esta jornada del 4 de septiembre.

Desde Alemania apuntan a una retirada progresiva de la marca antes de 2030 Ahora mismo, lo más riguroso es decir que todavía no se sabe qué va a pasar con Seat. Volkswagen aprobó este 3 de septiembre su gran plan de transformación hasta 2030, donde contempla recortar hasta 50.000 empleos en todo el grupo. Aun así, su comunicado oficial no anunció la desaparición de Seat. Sin embargo, el documento interno publicado por el diario alemán WirtschaftsWoche plantea, según las informaciones conocidas, una retirada ordenada de la marca antes de finales de 2029 y el traspaso de parte de sus estructuras y productos hacia Cupra.

Marcos Rodríguez Las patronales sectoriales del automóvil no se mojan Por ahora, silencio. Varias patronales sectoriales del autómovil consultadas por este periódico, tanto patronales de fabricantes y marcas como de concesionarios y comercializadores, comentan que por ahora no tiene previsto emitir comunicado o reacción a lo sucedido. "No hacemos valoraciones sobre las decisiones corporativas de las marcas", comentan desde una de ellas.