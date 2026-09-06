Nuria Montes: Entre la covid y la dana

Dos tragedias simbolizan el ying y el yang de la vida pública de Nuria Montes. La secretaria general de la patronal hotelera de la Comunitat Valenciana Hosbec no duda en afirmar que su mayor reto fue "superar la crisis de la covid", que provocó de un día para otro el cierre de todos los hoteles y la necesidad de repatriar a 50.000 clientes procedentes del exterior. Igualmente arduo y exitoso fue contribuir a que las empresas subsistieran y llegaran, en general, robustas a estos veranos de récord.

Es un logro personal que sitúa por encima del cargo de consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo de la Generalidad Valenciana. No es de extrañar, en vista de cómo terminó su paso por la vida pública. La nombró para el cargo en el verano de 2023 el nuevo presidente, Carlos Mazón, y él mismo la destituyó el 18 de noviembre de 2024, apenas tres semanas después de la devastadora dana que arrasó Valencia el 29 de octubre anterior. Fue la primera en salir abruptamente de un Consell lastrado por la gestión de su presidente el día de la tragedia.

Su pecado fue haber mostrado poca empatía hacia los familiares de las víctimas que el 1 de noviembre acudían a Feria Valencia en busca de noticias. Ella también presidía la institución, en donde se instaló una morgue provisional. Se dirigió a los medios de comunicación, siguiendo las indicaciones de un general de la UME, para instar a los damnificados a que no acudieran a la entidad porque allí no se harían los reconocimientos, pero falló "en el tono" y, aunque aquella misma tarde pidió perdón y admitió que no quiso "ofender a nadie", la escandalera la puso en el disparadero. "El día 1 ya puse mi cargo a disposición de Mazón. Fueron tres semanas muy duras. Yo no pertenezco a ningún partido. Te señalan. Creo que la vida me marcaba el camino de salida. Ahora bien, lo que me pasó a mí es nada en comparación con las víctimas".

Manchester

Ya fuera del Consell, lo primero que hizo fue marcharse dos meses sola a Manchester para perfeccionar su inglés. A su regreso, en febrero de 2025, se reincorpora a Hosbec, a donde había llegado tres décadas antes. Cuenta que los orígenes de su familia son "muy humildes". El padre, Manuel, procedía de Alhama de Granada y su madre, de Esquivias, en Toledo. Cada uno por su lado emigraron a Madrid "en busca de una mejor vida". Ella se empleó en los talleres de confección de El Corte Inglés y él entró a trabajar en la antigua fábrica Boetticher (ahora Thyssen) de ascensores, al tiempo que estudiaba una maestría industrial.

Nuria Montes, en Benidorm. / Levante-EMV

Para 1972 ya se habían casado y eran padres de tres hijas con apenas tres años de diferencia en la edad. La mediana es Nuria, nacida en 1969. En aquel año, al padre lo fichó una empresa de ascensores del País Vasco y la familia se trasladó al norte. Estuvieron en Getxo poco más de tres años. Y es que un hermano de Manuel Montes, José Luis, quien había trabajado en Alemania en una empresa de ascensores, había constituido en Alicante en 1973 una firma del ramo y le llamó para que ambos se asociaran.

Alicante

En aquel 1976 arranca la vinculación de Nuria Montes con Alicante. Dice que fue "muy buena estudiante" en el colegio de los Jesuitas. Luego se decantó por Derecho, aunque "no quería ejercer como abogada, sino estar más enfocada a la parte empresarial". En el verano de 1994, con la carrera terminada, se avecinaban unos meses estivales de solaz y "fiesta". Sin embargo, en aquel momento, su tío José Luis ya era el presidente de la entonces patronal alicantina Coepa. Se produjo una vacante de auxiliar administrativa y le ofrecieron ocuparla por dos mese "y con un sueldo bajo".

Hoteles

Entre sus cometidos se encontraban los asuntos de una federación de hostelería que había pasado serias dificultades económicas. En negociaciones de convenios colectivos coincidió con los dirigentes de Hosbec, que entonces era una asociación comarcal. Su secretaria general se había jubilado y le ofrecieron el puesto. Desde aquel momento, bajo su tutela ejecutiva, la organización ha crecido hasta los 382 asociados de toda la Comunitat Valenciana.

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Nuria Montes, sin hijos, está casada desde 2005 con un ya jubilado miembro del servicio de información de la Guardia Civil. Se confiesa fan de la playa. En Benidorm o en Formentera, tumbada sobre una toalla, es para ella la sensación de estar en el paraíso. Todos los años hace esquí en Andorra y, desde 2022, está apuntada a crosfit, que practica 3 o 4 días a la semana. Desde hace 25 años realiza un viaje con sus padres, sus hermanas y cónyuges y sobrinos. En esta ocasión, fue a Gran Canaria. Dice que sigue siendo amiga de Mazón, "pero la relación no es la misma que antes. A él también le ha cambiado la vida".

Fuente: Levante - EMV