Volkswagen
Foment pide que quede "absolutamente garantizado" el futuro industrial de Seat
Seat reconoce que su futuro sigue en el aire: "En función de cómo evolucionen la regulación, la demanda y el mercado, se valorará la continuidad de la marca"
EP
Foment del Treball ha expresado este domingo su pleno apoyo a Seat S.A., a su dirección y a sus trabajadores, ha recordado que la compañía automovilística ha formado parte del corazón industrial catalán desde 1950, y ha pedido que quede "absolutamente garantizado" el futuro industrial de la compañía dentro del programa de transformación de Grupo Volkswagen.
"La relación de Seat S.A. con Catalunya no solo es histórica, sino también de referencia y cargada de futuro. La marca Seat forma parte de nuestro patrimonio industrial. Y Seat S.A., Martorell y su capacidad para fabricar vehículos deben seguir formando parte del futuro industrial de Catalunya", ha subrayado Foment en un comunicado.
Lo ha dicho después de que el Grupo Volkswagen aprobara el jueves por unanimidad el 'Future Plan 2030', un programa de transformación que incluye un ajuste de la capacidad de la plantilla mundial de aproximadamente 50.000 puestos de trabajo, incluidos puestos directivos.
La patronal catalana ha valorado el mensaje de confianza transmitido por la dirección de Seat S.A. y Grupo Volkswagen sobre el futuro de la compañía y de su capacidad industrial, así como del Comité Intercentros, en defensa de un futuro industrial sólido y del empleo de calidad.
Diferenciar marca y compañía
Foment ha considerado "imprescindible" diferenciar el futuro comercial de la marca Seat del futuro de Seat S.A. como compañía industrial, y ha dicho que las decisiones de Volkswagen no pueden poner en cuestión la capacidad de la empresa para seguir diseñando, desarrollando y fabricando automóviles desde Catalunya.
En este sentido, Foment ha defendido la continuidad de la marca Seat y ha confiado en que las condiciones del mercado, la evolución de la demanda y el marco regulatorio europeo permitan mantener una marca "estrechamente ligada" a la historia industrial de Catalunya y España.
Sin embargo, ha dicho que "más allá de la evolución que pueda tener la marca, lo que debe quedar absolutamente garantizado es el futuro industrial de Seat S.A. de Martorell (Barcelona) y del conjunto de sus plantas en Catalunya".
Compañía "estratégica"
Para Foment, cualquier transformación estratégica del Grupo Volkswagen debe tener como objetivo "reforzar el papel industrial de Seat S.A. dentro del grupo y preservar su capacidad para generar empleo, inversión, innovación y actividad económica" en Catalunya.
La patronal ha confiado en que las nuevas responsabilidades industriales permitan consolidar y ampliar el empleo durante los próximos años, y ha recordado que la compañía es "estratégica" para la economía catalana, siendo uno de sus grandes pilares.
Ha destacado el gran esfuerzo inversor y de transformación realizado durante los últimos años por la compañía, que constituye "una apuesta a largo plazo que debe tener continuidad y permitir situar a Catalunya en el centro de la nueva industria europea del automóvil".
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