Unió de Pagesos alerta de que las olas de calor han hecho bajar la producción de cítricos

Unió de Pagesos ha alertado de que las sucesivas olas de calor registradas este año han hecho bajar la producción de cítricos en Catalunya, donde en los últimos nueve años se ha reducido en un 22 por ciento la superficie dedicada a ese sector hortofrutícola, con la pérdida de casi dos mil hectáreas.

El sindicato indica en un comunicado que las sucesivas olas de calor registradas este verano, con temperaturas nocturnas excepcionalmente elevadas, han sometido a las plantaciones de clementinas de Terres de l'Ebre, el 50 por ciento de los cítricos de Catalunya, "a un importante estrés térmico durante las fases críticas de desarrollo del fruto".

Este fenómeno, explica, ha afectado gravemente a las variedades tempranas, como la mandarina clemenules y, en menor medida, las naranjas, ya que el calor ha provocado que el árbol tire a tierra la mayor parte de sus frutos.

Ello es debido a que las elevadas temperaturas de la noche han reducido la capacidad del árbol para recuperarse del estrés térmico del día.

Árboles de más de 25 años

A ese fenómeno, añade Unió de Pagesos, se suma el envejecimiento de buena parte de los árboles, ya que la mayoría de las plantaciones tienen entre 25 y 30 años, "con la progresiva pérdida de rendimiento".

Por ello, el sindicato agrario reclama al Govern "un plan de replantación nacional para recuperar el potencial productivo y para adaptarse al cambio climático y a las nuevas demandas del mercado".

"Si a esos problemas -agrega en el comunicado- se suma la creciente presión de plagas y enfermedades y los efectos de los tratados de libre comercio, con importaciones al alza, el abandono de parcelas de cultivo va en aumento".

Así, en 2015 había en Catalunya 8.444 hectáreas de cítricos, y en 2024, 6.595, lo que supone que en nueve años se han perdido 1.849, un 22 por ciento de la superficie dedicada a este sector.

Ante esta situación, Unió de Pagesos demanda más estabilidad en los precios de los cítricos y que la industria transformadora de zumos y derivados "pague precios dignos a los productores, especialmente por la fruta que no tiene el aspecto deseado comercialmente".

Reclama también medidas arancelarias para proteger al sector y "cláusulas de salvaguardia" para los terceros países, "que ganan cada día más cuota de mercado, sobre todo al inicio de campaña".

El calor se suma a las pérdidas por las lluvias de otoño

A los efectos de las olas de calor, subrayan los agricultures, se añade también el efecto de las fuertes lluvias habidas el pasado otoño en las comarcas del delta del Ebre, coincidiendo con el inicio de la campaña.

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Recuerdan, en este sentido, que en cuatro meses llovió lo equivalente a la precipitación media de dos años, lo que provocó también pérdidas de casi el 50 por ciento de la producción.