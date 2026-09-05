El secreto del éxito de Hobonichi, la pequeña empresa japonesa que vende más de un millón de agendas al año

Se venden con expectación de ‘best-seller’ mundial. “No es solo una agenda –prometen-: es un compañero de vida”. Un diario de papel que arrasa en Instagram y TikTok. Ya hace años que se convirtió en un fenómeno de masas. Carne de virales. “¡Por la Hobonichi ma-to”, juran sus clientes con ansia de fan. El mundo se detiene cada 1 de septiembre. Es cuando se abre la veda oficial: a las 11 de la mañana, hora de Japón. Comprarlas –han llegado a comparar- es como ‘Los juegos del hambre’. El año pasado vendió más de un millón de unidades en apenas 5 meses. Las crea una empresa japonesa de apenas 150 trabajadores. En cinco años ha triplicado la facturación fuera de Japón. Este 2026 prevé facturar más de 52 millones de euros, casi el 70% solo con sus agendas. ¿El secreto del éxito? “Internet ha hecho que otros descubran posibilidades que nosotros mismos nunca habíamos imaginado”, responde Ayako Koizumi, la presidenta de la compañía. En un mundo tan digital, escribir a mano, dice, “es una manera de cuidarse y redescubrirse”.

Es su primera vez en España, la segunda en Europa. Koizumi ha estado de visita en una pequeña papelería de Barcelona, Entropía (Aribau, 127). La única de Europa que este año ha expuesto la esperada nueva colección de Hobonichi antes de que saliera a la venta. Solamente hay tres tiendas que venden en España estas agendas con fenómeno fan (Barcelona, Madrid y Vigo). "Es uno de los países –asegura la compañía japonesa- donde Hobonichi más está creciendo". Solo en la de Barcelona, el 1 de septiembre entraron un millar de pedidos en menos de media hora. Es una papelería de 70 metros cuadrados, incluido el almacén. Facturaron más de 150.000 € el primer día, “un 75% más que el año pasado”, detalla el equipo de Entropía.

Exposición de la nueva colección de agendas Hobonichi 2027 en la papelería Entropía de Barcelona / ZOWY VOETEN

“Jamás pensamos que personas de tantos países acabarían utilizándola”, sonríe la presidenta aún sorprendida por la fiebre mundial. “Simplemente queríamos crear una agenda que nosotros quisiéramos utilizar”. Ayako Koizumi, 48 años. Ella entró en Hobonichi cuando la compañía solo tenía dos años de vida, en el 2000. Aún estaba en la universidad. Fue una de las responsables del desarrollo de la famosa Hobonichi Techo (‘techo’ significa ‘agenda’ en japonés). “En aquella época, la empresa solo tenía cuatro o cinco empleados –recuerda-, así que prácticamente éramos otra compañera, yo y el fundador, Shigesato Itoi”.

Itoi era uno de los creativos más famosos de Japón. Incluso ha creado una saga de videojuegos: ‘Mother’. Hobonichi comenzó siendo su plataforma en internet. “Un pequeño medio digital desde el que compartir sus ideas y contenidos”, recuerda Koizumi. Hasta que a principios de 2001, Itoi les dijo que quería crear una agenda. “La pusimos a la venta en noviembre de ese mismo año”.

“Fui a una papelería enorme y compré todas las agendas que encontré para estudiarlas –cuenta Koizumi-. Me pasé horas analizándolas. Entonces Itoi me vio y me dijo: ‘Deja eso inmediatamente. La respuesta no está ahí. Nosotros queremos crear algo completamente distinto’. Ese fue nuestro punto de partida”. Y se convirtió en su lema: “Hagamos cosas que no existen en el mundo”.

Koizumi con una Hobonichi Techo. / Belén González / EPC

La primera edición ya tenía prácticamente todos los elementos que siguen existiendo hoy –detalla Koizumi-: una página por día (hace 25 años no era habitual), fundas de diseño intercambiables (ahora se agotan), frases impresas en la parte inferior de cada página, una encuadernación que permite abrir la agenda a 180 grados. Y el santo grial de las Hobonichi: el papel Tomoe River. Es de 52 gramos. El papel de imprenta normalmente es de 80. Pero pese a ser tan fino, se puede escribir con pluma y dibujar con acuarela. Muchos artistas la utilizan como ‘sketchbook’.

Interior de una agenda Hobonichi. / Belén González / EPC

En 2001 lanzaron sus primeras 12.000 agendas. La edición de 2026 vendió 1.140.000 unidades. Y para la de 2027 han preparado “una producción mucho mayor”, señala Koizumi sin precisar. En 2025 -muestra sus cuentas- Hobonichi facturó más de 47 millones de euros. La previsión para 2026 es superar los 52. “En los últimos cinco años –añade- la facturación fuera de Japón se ha triplicado”.

Agradecen que se viralice en redes. “Es una ayuda enorme –sonríe Koizumi-. Nunca hemos podido invertir grandes cantidades en publicidad”. Pese a la fiebre mundial, sigue siendo una empresa pequeña. “Sí –asiente la presidenta-. Hemos tardado 25 años en llegar hasta aquí –insiste-. Si solo hubiéramos pensado en aumentar las ventas, probablemente habríamos crecido mucho más deprisa. Pero nuestro objetivo siempre ha sido fabricar un producto que hiciera felices a quienes lo utilizan”.

El Hermès de las agendas

La llaman “el Hermès de las agendas”. “Intentamos tener una calidad extraordinaria –se ríe Koizumi-, pero más barata”. Las Hobonichi más básicas salen a 32 €, la agenda semanal. La más completa (la A5) cuesta 56 €, solo el interior. Las fundas han pasado a ser objeto de coleccionista, cada vez va a más. La marca colabora con artistas y personajes de moda: de One Piece al Victoria and Albert Museum. En la nueva colección hay alguna que podría pasar por un bolso de alta costura: la de Tanaka Daisuke, la más cara, cuesta 352 €.

Las fundas más caras de la nueva colección de Hobonichi, de Tanaka Daisuke. / Zowy Voeten / EPC

Que sus fundas se agoten enseguida no se lo toman como un cumplido. “Estamos trabajando para mejorar toda la cadena de producción y logística y poder reponer antes los productos que se agotan –anuncia Koizumi- . Nuestro objetivo es que nadie se quede con la sensación de haber perdido la oportunidad de comprar lo que quería”.

“Siempre decimos que nosotros solo completamos la mitad del producto –apunta la presidenta-. La otra mitad la crean quienes lo utilizan. Cuando escriben, dibujan, decoran sus páginas y comparten esas imágenes con otras personas, la agenda adquiere una nueva vida. Por eso sentimos que Hobonichi no es un producto hecho únicamente por nosotros. Es un producto que creamos junto a nuestros usuarios”. De ahí la fiebre mundial: “El deseo de escribir, guardar recuerdos, ordenar los pensamientos, reflexionar sobre uno mismo –justifica- es universal”.

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En octubre lanzaron una versión digital en formato ‘app’. ¿El siguiente paso? “Todavía no es un proyecto oficial de la empresa –desvela Koizumi-, es una idea personal. Me gustaría que algún día no solo exportáramos agendas hechas en Japón, sino que existiera, por ejemplo, una Hobonichi Barcelona, con artistas y creadores locales que aportaran su propia personalidad”.