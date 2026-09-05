Preixana, 430 habitantes y un colmado: "La tienda, en un pueblo pequeño, es un servicio público"

Que faltase leche, patatas o sal era, hasta hace unos años, un problema para muchas familias en Preixana, un pequeño municipio de la comarca del Urgell (un micropueblo, en realidad) de apenas 430 habitantes. "Teníamos que coger el coche y acercarnos a Bellpuig, que es la localidad más grande aquí cerca", cuentan los vecinos. Y aunque son solo tres kilómetros y medio, apenas seis minutos por una carretera en condiciones bastante decentes, "hacer la compra obligaba hacer una buena lista y planificar bien la semana, porque no había lugar para los imprevistos, sobre todo para la gente mayor o los que no conducen", indican. Preixana había llegado a tener hace apenas una década hasta tres tiendas de comestibles y un horno de pan, pero la jubilación de sus respectivos propietarios dejó al pueblo, hace cinco años, sin un solo establecimiento comercial. El asunto, confiesa ahora el alcalde, Jaume Pané, "llegó a preocupar y mucho al ayuntamiento, porque un pueblo sin tienda es un pueblo condenado a perder población", explica.

Si hoy en Preixana se vuelve a levantar a diario la persiana de un comercio es gracias, en buena medida, a la determinación del primer edil. También a la de Ramon Alsina, hoy consejero delegado del grupo bonÀrea, que un día escuchó en una emisora de radio comarcal una entrevista al alcalde, que le hizo reaccionar. "Me llamó, hablamos y vimos que había posibilidades de poner en marcha un proyecto conjunto: nosotros poníamos el local y asumíamos los costes de personal y ellos nos proveían del surtido de alimentos básicos", cuenta Pané. El resultado fue la apertura, en agosto de 2022, de una coqueta tienda de comestibles, situada en los bajos de la antigua casa señorial de Cal Vallverdú que había heredado el ayuntamiento, en la que dos trabajadores municipales se encargan de la caja y de la reposición de productos.

Exterior de la tienda de bonÀrea en los bajos de la antigua casa de Cal Vallverdú, de titularidad municipal, en Preixana (Urgell). / María Jesús Ibáñez

La aceptación por parte de los vecinos fue inmediata. "A primera hora, cuando llega el pan, se forma incluso alguna cola", comenta el alcalde, que reconoce que en alguna ocasión él mismo se ha tenido que poner manos a la obra a despachar en la tienda, cuando los empleados que habitualmente atienden el servicio se han puesto de baja o han estado de vacaciones. "Este proyecto tiene un propósito claro: contribuir al bienestar rural y que la gente se pueda quedar en el pueblo". O que los veraneantes sigan visitando Preixana en sus días de asueto, sin tener que preocuparse de dónde van a hacer la compra.

"La tienda en este caso es un servicio público más, que cuenta con su propio presupuesto municipal", señala Pané, que admite que "aunque en temas como este no puede haber posiciones maximalistas, sí hay una apuesta clara por la calidad del servicio". Así, además de los alimentos del catálogo de bonÀrea, en el establecimiento "hay un pequeño 'córner' para productos locales y de otras poblaciones de la comarca".

No es una franquicia al uso

"La compañía es consciente de que esta no es una franquicia al uso, porque la función que se desempeña aquí va más allá de la rentabilidad", apunta por su parte Daniel Marsol, director de Comunicación y Relaciones Corporativas de bonÀrea. "Por ello y porque la empresa tiene claro que hay que apoyar proyectos como este, los precios de los productos que se sirven aquí son los mismos que en cualquier otra tienda nuestra en municipios más poblados", agrega Marsol.

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Lourdes, responsable de la única tienda de Preixana (Urgell), cobra la compra a Teresina, una vecina de la localidad. / María Jesús Ibáñez

Y es que uno de los problemas con que se encuentran los pequeños comerciantes de pueblo que aún mantienen activos sus negocios es la dificultad para competir en precios con las grandes superficies de municipios más grandes, cercanos a su localidad. "Eso ha supuesto el fin de muchas pequeñas tiendas rurales, porque la gente ve que, aunque tenga que coger el coche, le sale a cuenta económicamente irse a un supermercado de la capital comarcal", indica el alcalde Pané. Por eso, el hecho de que en Preixana, el kilo de pollo o el bote de salsa de tomate cueste lo mismo que en Bellpuig o que en Tàrrega, "ha permitido fidelizar a los clientes, que ya no ven motivo para dejar de venir".