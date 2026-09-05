Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
CeutaManresaSeat VolkswagenVolcán KrakatoaFutbol en catalàCamp NouLotería NacionalMédica cubana camareraBombero ayudó a que nacieraUnai fontanero
instagramlinkedin

Combustibles

Precio de la gasolina y diésel hoy, 5 de septiembre en España: consulta el precio de los carburantes

Guerra de EEUU e Israel contra Irán, en directo

¿Cómo afectará a España el conflicto con Irán? Gas, gasolina, luz, inflación y euríbor, en el punto de mira

Precio de la gasolina y diésel hoy, 25 de marzo en España por la Guerra de Irán: cae la sin plomo 95, pero sube el gasóleo

Precio de la gasolina y diésel hoy, 25 de marzo en España por la Guerra de Irán: cae la sin plomo 95, pero sube el gasóleo

EL PERIÓDICO

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Alex R. Fischer

Ricard Gràcia

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El precio de los carburantes en España se encontraba en una trayectoria ascendente desde que el pasado 28 de febrero estallara el conflicto armado entre Estados Unidos, Israel e Irán. Los ataques, dadas las enormes reservas de petróleo iraníes y su posición geoestratégica al controlar el estrecho de Ormuz, impulsaron al alza los precios de la gasolina, además de otras repercusiones para la economía global.

España, aunque no importa petróleo de Irán de manera directa, no se encontraba al margen de esta crisis. Con todo, el acuerdo de paz alcanzado en junio entre ambos países invirtió la tendencia y la caída del barril de Brent se trasladó a los surtidores españoles, donde el precio de los carburantes se vio rebajado. Más tarde, los intermitentes ataques que se siguen dando de un lado y del otro han convertido los precios del carburante en un índice volátil y de constantes altibajos.

Precio medio de la gasolina y el diésel hoy, 5 de septiembre

El precio medio de la gasolina en toda España se sitúa en 1,816 euros/litro, 0,015 por encima del precio que el día anterior. Antes del inicio de la operación militar, el litro de gasolina sin plomo 95 rondaba los 1,475 euros.

En cuanto al diésel, el precio medio se sitúa en 1,789 euros/litro, 0,013 más respecto al día anterior. Cabe recordar que el gasóleo es un combustible esencial para el transporte de mercancías y el sector profesional.

Este es el precio medio del litro de gasolina y diésel en España ahora mismo

El encarecimiento que experimentaron ambos carburantes en las últimas semanas se explica por la presión alcista del crudo en los mercados internacionales y por el aumento de los costes mayoristas que se trasladaron al precio final en el surtidor.

Noticias relacionadas

¿Por qué sube el precio del combustible?

El repunte de los precios se produjo tras el lanzamiento de misiles y los ataques a varios buques cerca del estrecho de Ormuz, un paso de 38 kilómetros por el que transita en torno a una quinta parte del suministro mundial de petróleo. Las exportaciones energéticas de Oriente Medio quedaron en gran parte aisladas del resto del mundo por el cierre efectivo del estrecho, lo que alteró las rutas de suministro y forzó a cientos de buques a echar el ancla.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Carlos III pide a los profesores de Leonor 'normalidad' en el trato y recuerda que no se pueden usar móviles en clase
  2. Italia muestra su perplejidad y su admiración ante un Márquez que sigue ganando con el brazo derecho dañado
  3. Felipe VI, Letizia y la reina Sofía asistirán el miércoles al funeral de Estado de Harald V en Oslo
  4. Aldama solicita vender él mismo sus coches incautados porque considera que la Justicia no los subastará a buen precio
  5. Guerra de Irán, en directo: Nuevos ataques cruzados y amenazas endurecen el conflicto
  6. Para ganar campeonatos': el bar de Cerdanyola aclamado por sus patatas bravas
  7. Francia penaliza con hasta 12 euros cada prenda de 'ultra fast fashion': por qué Zara, Mango y H&M no son el objetivo
  8. Dónde ver 'La bola negra El ser querido' y 'Los Domingos', las películas españolas que intentarán llegar a los Oscars 2027

Precio de la gasolina y diésel hoy, 5 de septiembre en España: consulta el precio de los carburantes

Precio de la gasolina y diésel hoy, 5 de septiembre en España: consulta el precio de los carburantes

Sebastián de la Torre ha reformado una casa de campo con sus propias manos tras el fallecimiento de su madre: "Aunque las cosas estén peor hechas, como lo has hecho tú, es como que te llega más"

Sebastián de la Torre ha reformado una casa de campo con sus propias manos tras el fallecimiento de su madre: "Aunque las cosas estén peor hechas, como lo has hecho tú, es como que te llega más"

Ismaray, médica cubana que trabaja como camarera en España: "Cobro 1.432 euros al mes y tengo que estar de pie las 8 horas, tenga o no clientes"

Ismaray, médica cubana que trabaja como camarera en España: "Cobro 1.432 euros al mes y tengo que estar de pie las 8 horas, tenga o no clientes"

Independencia Financiera y Retiro Anticipado: la estrategia FIRE para asegurar el futuro de los jóvenes

Independencia Financiera y Retiro Anticipado: la estrategia FIRE para asegurar el futuro de los jóvenes

El azul Nivea cumple 100 años: ¿cómo la lata de crema se ha convertido en un icono?

El azul Nivea cumple 100 años: ¿cómo la lata de crema se ha convertido en un icono?

Última hora de Seat y Volkswagen, en directo: posible desaparición de la marca, aunque continúa "analizándose"

Última hora de Seat y Volkswagen, en directo: posible desaparición de la marca, aunque continúa "analizándose"

Horacio, 'influencer', sobre cómo ser autosuficiente con un huerto: "Mucha gente piensa que necesitas tener mucho terreno, pero en realidad con unos 300 metros cuadrados te puede dar para bastante"

El mayor propietario de hoteles en primera línea del sur de Europa mira a la bolsa para seguir creciendo

El mayor propietario de hoteles en primera línea del sur de Europa mira a la bolsa para seguir creciendo