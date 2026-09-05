Guacimara y Pedro, sobre las grandes mentiras de vivir sobre ruedas: "Si huyes de algo, la autocaravana solamente va a ser una jaula más pequeña con mejores vistas"

Los precios de las casas siguen subiendo sin parar y el acceso a las hipotecas se complica para todos. Por esta razón, muchas personas han decidido buscar diferentes alternativas. Una de las más comunes, a día de hoy, sigue siendo la de comprarse una autocaravana, ya que te permite viajar y tener un hogar al mismo tiempo. Pero no todo siempre es lo que parece.

En este mundo del 'caravaning', cada día surgen más personas que deciden compartir sus experiencias y su día a día sobre ruedas. Uno de estos canales de YouTube es @RoadtoMagec, en el que Guacimara y Pedro, una pareja de las Islas Canarias, comparten sus aventuras en su autocaravana.

Esta pareja de creadores de contenido, que lleva 3 años viviendo en una autocaravana, se caracteriza por explicar tanto lo bueno como lo malo que implica este estilo de vida. De hecho, Guacimara expone que más del 90% de lo que se puede ver en las redes o que la gente cree saber sobre vivir en una autocaravana es completamente mentira.

Principales mentiras

En este contexto, en uno de sus vídeos, ha decidido exponer algunas de las principales mentiras que se suelen escuchar sobre vivir en una autocaravana. Para empezar, Guacimara expone la primera y, probablemente, una de las mentiras más peligrosas: vivir en una autocaravana es barato.

"Esa mentira es que vivir en autocaravana es mucho más barato que vivir en un piso. Sé que desde fuera puede parecer el plan perfecto para ahorrar, porque no hay hipoteca, no hay alquiler, no se paga luz y no se paga agua. Pero esta libertad tiene muchas facturas que nadie te cuenta. Muchas personas tienen la necesidad de hacer ver que pueden vivir con 500 euros al mes. Puedes vivir, pero sin moverte mucho y eso no es libertad", expone.

Guacimara expone la primera y, probablemente, una de las mentiras más peligrosas: vivir en una autocaravana es barato. / YouTube / Road to Magec

Vacaciones todo el año

Otra de las principales mentiras que existen es el hecho de que vivir en una autocaravana es como estar de vacaciones todo el año: "Parece que vivimos de vacaciones, pero la realidad es que las tareas básicas que haces fácilmente en cualquier casa, en una autocaravana se convierten en una misión logística que te consume varios días a la semana. Pasamos más tiempo trabajando que visitando lugares".

Además de los inconvenientes climáticos, la dificultad de viajar con mascotas, de encontrar un lugar en el que pasar la noche y las constantes averías del vehículo, Guacimara expone la que, para ella, es la mentira que más daño puede llegar a hacer: tus problemas desaparecerán si te mudas a una autocaravana.

Los problemas desaparecen

"Para mí esta es la gran mentira. La idea de que, si dejas tu vida normal atrás y te lanzas a la carretera, van a desaparecer tus problemas, tus miedos y tu ansiedad. Después de 3 años, les puedo asegurar que vivir aquí no cura nada. Los problemas viajan contigo, pero en las carreteras hay más tiempo de soledad y menos ruidos, así que los vas a escuchar más fuerte. Si vienes huyendo de algo, la autocaravana solamente va a ser una jaula más pequeña con mejores vistas".

La pareja expone su principal aprendizaje al vivir sobre ruedas. / YouTube / Road to Magec

Finalmente, la pareja expone su principal aprendizaje al vivir sobre ruedas: "Vivir aquí no te da respuestas automáticas; de hecho, te genera más preguntas. Me temo que lo de encontrarse a uno mismo no es un destino al que llegas con un GPS. Si hay algo que he conseguido viviendo en autocaravana es aprender a mostrarme sin filtros, no solamente delante de la cámara, sino también detrás".