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Alimentación

La OCU da la alarma: el preocupante dato sobre la comida de las máquinas 'vending' de los hospitales que afecta a un 70% de su oferta

“Los hospitales no solo prestan asistencia sanitaria, sino que también deben contribuir activamente a prevenir enfermedades y facilitar hábitos de vida saludables”, sostiene la organización

Máquinas de vending en el Hospital Sant Antoni Abat de Vilanova i la Geltrú

Máquinas de vending en el Hospital Sant Antoni Abat de Vilanova i la Geltrú / Consorci Sanitari l'Alt Penedès-Garraf

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Acudir a las urgencias de un hospital puede implicar pasar largas horas esperando. Y en ocasiones, cuando pacientes o acompañantes necesitan comer o beber algo, las máquinas expendedoras se convierten en una de las pocas alternativas disponibles. El problema es que la oferta que encuentran está lejos de ser la más saludable.

Así lo advierte la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que tras haber analizado 171 máquinas de vending situadas en las salas de urgencias de 52 hospitales españoles, concluye que entre el 60% y el 70% de los alimentos disponibles pueden considerarse poco saludables.

Golosinas, chocolatinas, bollería industrial, aperitivos salados, refrescos... este tipo de productos, expone la OCU, son los que dominan las máquinas, mientras que las opciones más recomendables desde el punto de vista nutricional ocupan un espacio mucho menor.

Productos como fruta, ensaladas, yogures o frutos secos naturales representan únicamente entre el 10% y el 15% de la oferta. En algunas máquinas ni siquiera llegan al 2%. Y el resto de la oferta, que reúne entre un 20 y el 25% de los productos, son opciones menos saludables, como sándwiches, zumos y bebidas lácteas azucaradas.

Lo menos saludable puede ser también lo más barato

El precio tampoco ayuda a escoger mejor. La OCU comprobó que en el 44% de las máquinas mixtas analizadas el producto más barato era precisamente una opción poco recomendable desde el punto de vista nutricional, como bollería o snacks salados.

Estos productos podían encontrarse por entre 0,35 y 1,50 euros. En cambio, alternativas frescas como un poco de fruta cortada o una pequeña ensalada envasada costaban entre 1,50 y 2,50 euros.

La diferencia resulta especialmente llamativa al tratarse de hospitales, espacios destinados precisamente a proteger la salud de sus usuarios.

Solo 9 de 52 hospitales tenían fuentes de agua

El estudio también revela otra carencia, el acceso gratuito al agua potable. De los 52 hospitales visitados, únicamente nueve disponían de fuentes de agua accesibles en las zonas analizadas.

Eso puede obligar a pacientes y acompañantes a comprar agua embotellada o recurrir a otras bebidas disponibles en las máquinas. Según la OCU, una botella de agua cuesta de media unos 0,95 euros. La organización considera que facilitar fuentes de agua sería no solo una opción más saludable, sino también más económica y sostenible, al reducir el consumo de envases de un solo uso.

Consumo prepara cambios

La situación podría cambiar con la futura normativa que prepara el Ministerio de Consumo para centros sanitarios, residencias, instalaciones deportivas, bibliotecas y otros establecimientos públicos o concesionados. El borrador contempla que al menos el 80% de los productos disponibles en las máquinas expendedoras sean saludables.

Los alimentos menos recomendables podrían continuar vendiéndose, pero tendrían que situarse en posiciones menos visibles. La regulación también pretende aumentar la instalación de fuentes de agua potable y que las bebidas calientes se sirvan sin azúcar por defecto.

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La OCU reclama que el Ministerio avance con esta normativa y defiende que los hospitales no deberían limitarse únicamente a tratar enfermedades. “Los hospitales no solo prestan asistencia sanitaria, sino que también deben contribuir activamente a prevenir enfermedades y facilitar hábitos de vida saludables”, sostiene la organización.

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