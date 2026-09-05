El azul Nivea cumple 100 años: ¿cómo la lata de crema se ha convertido en un icono?

La crema hidratante de Nivea en lata azul es uno de los productos por excelencia de cosmética que se ha transmitido de generación en generación durante más de 100 años. Su fórmula revolucionaria, capaz de mezclar agua y aceite de manera estable, ha permitido que se configure como una crema versátil y prácticamente de fama mundial utilizada por todos los miembros de la familia.

En este sentido, podríamos considerar que un producto se convierte en un icono cuando es la solución a una situación universal con un diseño atemporal, adaptabilidad cultural y una narrativa capaz de conectar con el público. Por tanto, no es cuestión de suerte, sino de una gran estrategia configurada específicamente para poder resistir al paso del tiempo.

La historia detrás del icónico azul Nivea

En 1911, un grupo de científicos alemanes descubrió una fórmula hecha a partir de una emulsión de agua en aceite que resultó ser la base perfecta para una crema cosmética para la piel. Por aquel entonces, el recipiente para esta mezcla era una lata de color amarillo con algún detalle de color verde y rojo.

No fue hasta años más tarde cuando nació un nuevo concepto de diseño: la famosa lata azul, que a día de hoy es el símbolo de la marca, vería la luz en 1925.

Primera lata de Nivea, de estilo modernista, año 1911 / Nivea

Lo cierto es que pocas cremas en el mundo pueden presumir de tener más de un siglo de historia y seguir manteniéndose en lo más alto. A este mérito de Nivea se le añade además que inicialmente no necesitaron mucha publicidad ni marketing para alcanzar el éxito, pues sus buenos resultados fueron el resultado del boca a boca. Así, solo tres años después de su lanzamiento -en 1914-, la crema ya estaba presente en todos los continentes.

Más de 100 millones de unidades al año

A pesar de contar con un amplio catálogo de productos específicos para el cuidado de la piel, entre los cuales se encuentran muchos que han sido pioneros en el mercado, la famosa crema en lata azul sigue siendo la gran estrella, con más de cien millones de unidades anuales vendidas en más de 200 países actualmente, según datos de la propia empresa.

En este sentido, el gran éxito se debe a los buenos resultados que ofrece el producto y, sobre todo, la versatilidad en cuanto a sus usos: no solo funciona como una crema hidratante para rostro y cuerpo, también se utiliza como calmante para aliviar la piel irritada, evitar rozaduras en algunas zonas del cuerpo, proteger y regenerar la piel dañada por eczemas o quemaduras e, incluso, se recomienda para la conservación y mantenimiento del cuidado de tatuajes.

Asimismo, la fórmula única libre de conservantes, creada a partir de una emulsión de agua en aceite con eficientes ingredientes como Pantenol, Eucerit o Glicerina –entre otros–, que proporcionan a la piel toda la hidratación que necesita para mantenerse suave y flexible, es la base que constituye un icono.

La crema es perfecta para el uso diario sobre cualquier parte del cuerpo, para cualquier edad y para cualquier época del año.

Referencia para muchos famosos

Por otra parte, grandes celebridades de todo el mundo han confesado utilizar la crema Nivea aún teniendo acceso a otros productos o tratamientos mucho más caros y exclusivos, como por ejemplo Ana Obregón, Carmen Lomana y Cristina Pedroche, según confirmó la revista 'Woman'. También, con motivo de la celebración del centenario de la marca en 2011, Rihanna fue elegida como embajadora global.

Este emblemático producto ha aparecido en forma de publicidad incluso dentro de películas y series con tal de reforzar la imagen del icónico envase entre los espectadores. Algunos ejemplos son el 'reality show' estadounidense 'Las Amas de Casa Reales de Nueva York' o las películas 'Los padres de ella' o '13,99 euros'. Para Nivea, estas apariciones suponen el posicionamiento de la marca en el imaginario colectivo como un sinónimo universal de cuidado personal y confianza.