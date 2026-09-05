Nico, un joven que trabaja como barman en Dinamarca: “Con mi salario puedo vivir, ahorrar y viajar por el mundo”

Trabajar fuera de España sigue siendo una de las grandes opciones para muchos jóvenes que buscan mejores salarios, más estabilidad o simplemente una experiencia distinta. Países como Dinamarca, Noruega, Suiza, Irlanda o Países Bajos aparecen con frecuencia en redes sociales como destinos donde los sueldos pueden parecer muy superiores a los habituales en otros mercados laborales. Pero detrás de esas cifras siempre hay una pregunta clave: cuánto se cobra realmente después de impuestos y cuánto cuesta vivir allí.

En los últimos años, los vídeos de trabajadores que explican sus nóminas se han convertido en una fuente de curiosidad masiva. Camareros, repartidores, enfermeros, técnicos, albañiles o barmans cuentan cuánto ganan por hora, qué pluses reciben, cuánto pagan de alquiler y si pueden ahorrar. No son estadísticas oficiales ni sirven para resumir todo un país, pero sí ayudan a poner números concretos a una experiencia laboral. Y eso es justo lo que ha hecho Nico, un joven que trabaja como barman en Copenhague.

175 coronas danesas la hora

Según cuenta, trabaja 40 horas por semana en un local de la capital danesa y cobra alrededor de 175 coronas danesas la hora. A esa cantidad se suman los extras por trabajar en horario nocturno y durante los fines de semana, algo habitual en sectores como la hostelería cuando el contrato o el convenio aplicable reconoce esos complementos. En su caso, asegura que, una vez sumados los pluses y descontados los impuestos, el mes pasado le quedaron 20.386 coronas danesas limpias solo por su salario ordinario.

Camareros atendiendo la terraza de un restaurante. / PILAR CORTES

Más de 4.500 euros al mes

La cifra sube todavía más cuando añade otros conceptos. El joven explica que a esos 20.386 coronas netas hay que sumar 2.178 coronas del pago de vacaciones, que según él puede retirar cuando quiera, y las propinas recibidas durante el mes. En total, asegura que terminó con 29.120 coronas danesas netas, una cantidad que calcula en torno a 4.540 dólares. “Con mi salario puedo vivir, ahorrar y viajar por el mundo”, resume. Para él, la diferencia con otros destinos es clara: el sueldo no solo le permite cubrir gastos, sino también tener margen para ocio, ahorro y viajes.

La parte fiscal también es importante para entender por qué habla de cantidades “limpias”. En Dinamarca, el salario está sujeto a impuestos y retenciones, y uno de los conceptos básicos es la contribución al mercado laboral.

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Aun así, el testimonio del joven debe leerse con cautela. No todos los barmans en Dinamarca cobran lo mismo ni todos reciben las mismas propinas, pluses nocturnos o complementos de fin de semana. También cambia mucho el resultado según el alquiler, si se comparte piso, la zona de Copenhague en la que se viva, el tipo de contrato, la experiencia, el idioma y el ritmo real de trabajo. Su caso muestra una posibilidad concreta: con 40 horas semanales, extras, propinas y vacaciones acumuladas, puede alcanzar una cifra mensual muy elevada en comparación con otros países. Pero no significa que cualquier empleo de hostelería garantice automáticamente ese nivel de ingresos.