Un 18% de los municipios de Catalunya no tienen ninguna tienda, y un 7% tampoco disponen de bar

Hay 175 municipios en Catalunya, todos ellos de menos de mil habitantes (los denominados micropueblos), donde los residentes han de desplazarse a localidades vecinas para llenar su cesta de la compra cotidiana. En otras 144 poblaciones solo sobrevive un único comercio abierto. Cierto es que algunos cuentan con servicios de reparto semanal de pan y otros alimentos básicos o bien organizan un día de mercadillo con puestos ambulantes para que quienes tienen problemas de movilidad puedan adquirir lo más esencial. Pero no son todos. La fotografía de la desertización comercial en el medio rural, que afecta a ese 18% de poblaciones de la Catalunya vaciada, suma otro dato preocupante: un 7% del total de 947 municipios que hay en esta comunidad no tienen siquiera un bar, es decir, carecen de un punto de reunión o de socialización para sus vecinos.

Infografía sobre micropueblos

"Los valores del comercio de proximidad, como también de los pequeños servicios de restauración, son determinantes: son creadores de empleo y a la vez motores contra la despoblación, pero también actúan como lugares de encuentro de los residentes y son puntos de atención cercana, donde se dispensa un trato de confianza con recomendaciones personalizadas", detalla Marta Angerri, directora general de Comerç de la Generalitat. Y en municipios en los que la media de edad de los vecinos suele ser elevada, esa función social resulta aún más clave si cabe. "La desaparición de la tienda del pueblo a menudo acelera la pérdida de población y también de la identidad comunitaria", avisa Angerri.

Mapa de los micropueblos de Catalunya.

La Generalitat ha constatado que los municipios que cuentan con más viviendas principales y poblaciones más envejecidas "se esfuerzan por mantener una mínima oferta alimentaria", mientras que los más pequeños o con varios núcleos de población tienen menos comercio alimentario por la poca demanda. "Muchos ayuntamientos están tirando ya de por sí, están haciendo un esfuerzo importante en este sentido, y por eso el Govern ha puesto en marcha este año un programa, bautizado con el nombre de Arrel, para impulsar el comercio en las áreas rurales y fomentar el arraigo en esas zonas", señala el secretario de Governs Locals, Xavier Amor.

Ambos altos cargos explican, en conversación con este diario, que el objetivo del plan, dotado inicialmente con dos millones de euros, es que los ayuntamientos obtengan ayudas para adaptar locales multiservicios, que los promotores de los proyectos reciban acompañamiento técnico, "lo que sería un plan de negocio", y, como tercer pilar, que los negocios privados que siguen en marcha en muchos municipios pequeños puedan seguir con la actividad, "porque es fundamental mantener lo que ya existe", subraya la directora general de Comerç.

El colmado multiservicio

La idea de todo ello es contribuir a la economía circular, es decir que el dinero gastado en los negocios locales se quede en el propio municipio, a la vez que se promueve la sostenibilidad, al reducir la huella de carbono apostando por productos de proximidad. Eso permite, en definitiva, mantener además la identidad cultural, preservar las tradiciones, el patrimonio y la esencia propia del pueblo en cuestión. Esos colmados multiservicios serán espacios donde se concentren elementos básicos como la tienda de alimentación, el bar (llegado el caso), la compra de prensa diaria o la recogida de paquetes, habida cuenta de la importancia que cada vez más tiene el comercio 'on line' para los residentes en esas localidad. La propuesta, que ya existe en una treintena de micropueblos catalanes, incluye en muchas ocasiones zonas comunitarias. "Se trata de que sean espacios donde pasan cosas y donde se crea comunidad", resalta Angerri.

Micropueblos 3

No es el único modelo viable, por supuesto. Hay lugares en los que se han planteado proyectos mancomunados de manera que distintos municipios se agrupan y cada uno de ellos se diferencia en alguna actividad, mientras que en otros casos, son los ayuntamientos los que toman la iniciativa del negocio, de acuerdo con alguna cadena de distribución, a la que ceden espacios y trabajadores para que la tienda resulte económicamente interesante a la empresa asociada.

"En todo caso, lo importante es que cada ayuntamiento decida qué modelo quiere seguir y que la gestión sea lo más profesionalizada posible, para asegurar la continuidad", apostilla la directora general. "El proyecto es transversal, ya que no solo parte de la Generalitat, sino que cuenta con la colaboración de la Cambra de Comerç, que lleva años preocupada por este tema, así que son varios los actores implicados", subraya finalmente el secretario de Governs Locals.