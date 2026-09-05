José Navarro, fontanero: "Si me ofrecieran hoy un trabajo asalariado y me pagaran 4.000 euros al mes, no me iría"

Conseguir un buen empleo y un salario elevado ya no siempre se asocia a estudiar una carrera universitaria. Las dificultades para encontrar electricistas, fontaneros, albañiles o carpinteros cualificados hace que los que consiguen construir una cartera estable de clientes puedan lograr ingresos elevados. Eso sí, la falta de relevo generacional continúa siendo uno de los grandes retos del sector.

El podcast Sector Oficios ha abordado precisamente esta realidad a través de la historia de dos generaciones de fontaneros, Vicente Navarro, ya jubilado después de 51 años trabajando, y su hijo José, de 39 años, que ha terminado siguiendo el oficio familiar después de una trayectoria profesional muy diferente.

De aparcacoches a comercial

José, de hecho, aunque desde pequeño acompañaba a su padre y conocía el oficio, pasó por varios trabajos antes de decidir dedicarse a la fontanería. Estuvo ligado a la construcción hasta que entró en una empresa de alquiler de vehículos, donde permaneció durante unos 14 años. Empezó como aparcacoches y terminó dando el salto al departamento comercial.

"Cada año y medio estrenaba coche gratis", recuerda de esos seis años como vendedor en el sector de la automoción. La empresa también le pagaba la gasolina y tenía un sueldo medio de alrededor de 2.000 euros mensuales. En su mejor mes, asegura, llegó a cobrar 4.300 euros.

La presión y la pandemia como punto de inflexión

La presión siendo comercial, sin embargo, acabó siendo una fuente de desgaste, con la pandemia siendo el punto de inflexión. "Aquello era muy psicológico porque el trabajo de comercial, cuidado, todos los meses con el objetivo y siempre más y más y más y nunca tienen bastante", recuerda. "Si no hubiera venido el Covid hoy seguramente no sería fontanero, no me hubiera hecho el ‘click'", añade.

Fue entonces cuando decidió formarse, obtener el certificado profesional de fontanero y aprovechar la cartera de clientes que su padre construyó durante décadas y que estaba a punto de dejar con la jubilación.

La decisión no convencía demasiado en casa. "Él no quería, mi madre tampoco, mi mujer tampoco. ‘¿Cómo te vas a ir? Coche de empresa, gasoil pagado, un buen sueldo…", rememora.

La 'libertad' del autónomo

Finalmente se dio de alta como autónomo y tomó el relevo. Una elección que, pese a las dificultades de trabajar por cuenta propia, asegura que no cambiaría por volver a un empleo convencional. "Ser autónomo no es fácil, pero a mí me encanta", afirma.

Y lo resume con una cifra especialmente significativa: "Si me ofrecieran hoy un trabajo asalariado y me pagaran 4.000 euros al mes, no me iría".

No porque necesariamente gane más trabajando como fontanero. "A lo mejor algún mes", matiza. Lo que pesa en su decisión es "la libertad de si hoy tengo que trabajar hasta las nueve o si este día me lo puedo coger libre".

El consejo a los jóvenes

Su experiencia también le ha llevado a recibir consultas de jóvenes interesados en entrar en el sector. Navarro recomienda no precipitarse si el objetivo final es convertirse en autónomo."Ponte a trabajar en una empresa y, cuando ya vayas aprendiendo, después de trabajar por las tardes te vas haciendo tus cosillas, te vas haciendo poquito a poco tu cartera de clientes", aconseja.

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Su padre siguió precisamente un camino parecido en la última etapa de su vida laboral. Vicente comenzó a trabajar como fontanero a los 14 años, cuando las instalaciones todavía se realizaban con materiales como hierro y plomo. Tras décadas como asalariado, acabó haciéndose autónomo alrededor de los 55 años y continuó así hasta su jubilación.