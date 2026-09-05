Libertad financiera en los jóvenes
Independencia Financiera y Retiro Anticipado: la estrategia FIRE para asegurar el futuro de los jóvenes
Los jóvenes europeos, preocupados por llegar cómodamente a la jubilación, buscan alternativas para asegurar su futuro económico y priorizan el tiempo libre y proyectos personales
Los jóvenes tendrán que jubilarse seis años más tarde que sus padres para tener la misma pensión, según BBVA
Las numerosas dificultades de los jóvenes para acceder a la libertad financiera no han hecho más que favorecer los métodos alternativos, como una forma de evitar al máximo los apuros económicos y centrarse más en sí mismos.
En este sentido, el contexto actual caracterizado por tensiones internacionales y políticas económicas más complicadas, no ha hecho más que motivar a los jóvenes a buscar un colchón económico sólido, así como alternativas de ahorro.
FIRE: una alternativa para el retiro anticipado en los más jóvenes
Un gran ejemplo de ello es el movimiento de Independencia Financiera y Retiro Anticipado, también conocido como FIRE, que ha conseguido una gran popularidad entre jóvenes que buscan planificar con antelación y alcanzar cuanto antes sus objetivos financieros.
Según señala una encuesta realizada a finales de 2025 por YouGov, entre el 57% y 72% de los adultos europeos que todavía no se han jubilado, no creen que puedan legar a vivir cómodamente cuando se jubilen.
Por otra parte, las personas jóvenes suelen valorar cada vez más su tiempo libre, viajes y proyectos personales, por encima del trabajo sin un sentido claro. Asimismo, el aumento del conocimiento financiero en edades más cortas habría hecho más conscientes de su economía a los jóvenes.
Un movimiento financiero con perfiles muy diversos
El movimiento FIRE se adapta a diferentes perfiles, desde los grandes ingresos con pocos gastos hasta las personas más organizadas y concienzudas con sus finanzas personales.
A su vez, los trabajadores que ven la libertad financiera como su única salida o quienes prefieren un estilo de vida con ingresos más irregulares, también pueden formar parte de este movimiento financiero.
A nivel general, muchas personas que aspiran al movimiento FIRE suelen adoptar hábitos de ahorro arriesgados, guardando entre un 50% y 70% de sus ingresos netos al año, y recortando todos los gastos innecesarios que pueden.
En caso contrario, muchos otros eligen un perfil basado en la inversión más agresiva, en busca de mayores ingresos. Con todo ello, se vuelve fundamental saber analizar las opciones disponibles antes de jubilarse de forma anticipada.
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