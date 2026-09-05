Imserso 2026-2027: todas las novedades, cambios y claves de la nueva temporada de viajes

Imserso son las siglas del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, una entidad pública de España que gestiona los servicios sociales para las personas mayores y en situación de dependencia. Y es que tras la jubilación, son muchos los que aprovechan para hacer los viajes y actividades que no han podido realizar durante su vida laboral.

En España hay aproximadamente 6,6 millones de personas que cobran una pensión por jubilación, según el ministerio de inclusión seguridad social y migraciones. Para este amplio colectivo, el Imserso es mucho más que un catálogo de vacaciones: representa la gran oportunidad de acceder al descanso y al turismo a precios asequibles.

Para esta promoción, el Instituto ha anunciado novedades que deberían conocer todos los que se apunten.

Distribución de plazas

Para la temporada de 2026-2027, se han abierto 879.213 plazas, de las cuales:

El 50,1% (440.284 plazas) se destinan para turismo de costa peninsular.

El 25,9% (228.142 plazas) se destinan para turismo de costa insular.

El 23,9% (210.787 plazas) se destinan para el turismo de escapada, que incluye circuitos culturales, turismo de naturaleza, capitales de provincia, y ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y de procedencia europea.

Además, el Imserso ha querido evitar la concentración de viajes en pocas fechas, por lo que ha distribuido el 36% de las plazas de cada modalidad de forma proporcional durante cada mes de la campaña, que van de octubre a junio.

De este modo, la entidad ha fijado como objetivo evitar la masificación de los periodos de máxima ocupación y asegurar la actividad turística durante todo el año.

Novedades importantes

Es más, para esta nueva temporada, el Ministerio ha mantenido las dos novedades de la temporada anterior: se aplicará una tarifa reducida para que los pensionistas con menos recursos puedan viajar por 50 euros, sin importar destino y siendo el Imserso el que asume el coste restante del viaje. Para este fin se han reservado 7.447 plazas.

A esta tarifa se podrán acoger aquellas personas que reciban una prestación igual o inferior al importe de las pensiones no contributivas de incapacidad o jubilación de la Seguridad Social.

Como segunda novedad, la reserva destina una cuota de plazas a quienes quieran viajar con sus mascotas, tanto en los destinos de la costa peninsular como en las islas. El servicio se prestará garantizando el cumplimiento de la normativa vigente y el bienestar animal.

Plazos establecidos

El lunes 14 de septiembre de 2026 empieza la distribución de los viajes en las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Madrid, Melilla, Navarra y La Rioja para las personas usuarias preferentes y el martes 15 de septiembre de 2026 para no preferentes.

Un día más tarde, el 16 de septiembre, los usuarios preferentes del programa podrán acceder a la compra de los destinos de Asturias, Cataluña, Castilla-La Mancha, Comunitat Valenciana, Ceuta, Illes Balears, Canarias, Cantabria, Región de Murcia y País Vasco. Para los no preferentes, la venta comenzará el día 17.

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Finalmente, a partir del 19 de septiembre, se abre la posibilidad de reservar viajes que hayan quedado sin comercializar de cualquier provincia.