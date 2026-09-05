Horacio, 'influencer', sobre cómo ser autosuficiente con un huerto: "Mucha gente piensa que necesitas tener mucho terreno, pero en realidad con unos 300 metros cuadrados te puede dar para bastante"

Siempre hay alguien dispuesto a buscar formas de consumo diferentes a las establecidas y recuperar prácticas tradicionales. Y tener un huerto se presenta como una alternativa atractiva de cara a depender menos de los supermercados.

La idea de ser autosuficiente suele asociarse a disponer de grandes extensiones de terreno destinadas a la explotación agrícola. Sin embargo, el 'influencer' Horacio, del canal de YouTube 'Vida Ancestral', defiende que no es necesario llegar tan lejos y muestra cómo ha conseguido producir una parte importante de los alimentos que consume: "Mucha gente piensa que para ser autosuficiente necesitas tener mucho terreno, pero en realidad con unos 300 metros cuadrados te puede dar para bastante", explica.

La importancia de la conservación

El creador matiza, eso sí, que no vive exclusivamente de lo que produce: "No te voy a decir que vivo solo de esto porque no es verdad, pero después de más de un año sí que produzco una gran parte importante de lo que como".

Cabe subrayar, además, que su terreno no es de su propiedad. Se trata de una parcela alquilada dentro de una finca, una circunstancia que "cuando tienes estas limitaciones, de que el terreno no es tuyo, tienes que tirar siempre por lo práctico", afirma.

Su planteamiento se basa en una metodología de prueba y error: "Plantas un poco de todo, tienes un poco de todo y luego vas seleccionando lo que mejor te funciona", explica. Entre los cultivos que considera más rentables para su modelo de autosuficiencia se encuentran la calabaza en forma de cacahuete, la zanahoria y los boniatos. El motivo, según cuenta, no es únicamente la producción, sino su capacidad para conservarse durante largos periodos. Estos son alimentos que, en su caso, puede almacenar y conservar "prácticamente todo el invierno".

Dos calabazas cacahuete. / FERRAN NADEU

Cómo conservar los alimentos que se han producido

La conservación ocupa también un papel importante dentro de su planteamiento. El 'youtuber' explica que quiere aumentar la cantidad de conservas que prepara para poder disponer de productos del huerto incluso cuando no sea temporada. Pone unos tomates como ejemplo: "Los he deshidratado al sol durante el verano y todavía tengo", cuenta. Su intención es repetir y ampliar este proceso a otros alimentos: "Este año lo voy a hacer más y los voy a almacenar aquí y en casa para tener verdura fresca todo el año", explica. Sin embargo, él mismo matiza que, técnicamente, no se trata de verdura fresca.

Entre los métodos que menciona están las conservas con vinagre y los alimentos fermentados que, según señala, "para la microbiota intestinal viene súper".

No se trata de la autosuficiencia absoluta

Otro de los pilares de su huerto es la forma de cultivar los alimentos. Horacio asegura que no recurre a químicos: "Ni fumigo ni nada". A esto, añade que intenta "tenerlo todo lo más organizado posible con plantas alrededor, con flores para traer los bichos buenos y que se coman los malos".

El creador también reivindica el valor de conocer cómo se han producido los alimentos que llegan a la mesa. "Estos alimentos alimentan de verdad. No están crecidos bajo un plástico, está dándole el sol", asegura.

Horacio, no obstante, reconoce que producir los propios alimentos no significa dejar de comprar. "Si no produzco, no produzco. Ósea, me puedo ir al súper si quiero y compro", afirma, dejando claro que su propuesta no consiste en abandonar completamente el supermercado, sino en aumentar progresivamente la capacidad de producir por uno mismo.

Los animales, la otra cara del huerto

Aunque el huerto es una parte fundamental de su proyecto, Horacio considera que los animales son imprescindibles para aumentar la autosuficiencia. La diferencia respecto a los cultivos es que los animales pueden proporcionar alimentos durante todo el año.

En su parcela cuenta con gallinas, patos, pavos y conejos, aunque no pretende tener una gran cantidad de animales. Su criterio es que cada uno tenga una función concreta y que pueda mantenerse con los recursos y el espacio disponibles.

"Tengo pocos, pero elegidos con cabeza", explica. En su opinión, "con poco espacio no puedes permitir mantener animales que no compensen". Por eso, establece tres condiciones: "Aquí todos tienen que cumplir una función clara: producir, ser resistentes y no complicarme demasiado".

Gallinas, patos y pavos

Las gallinas son principalmente una fuente de huevos. Según sus cálculos, las que tiene actualmente producen alrededor de 30 huevos a la semana: "Aunque parezca muy poco, es una base muy fuerte porque todos los días tienes proteína gratis", afirma.

Por otro lado, los patos han adquirido una importancia creciente en su proyecto. En concreto, destaca la raza Khaki Campbell, de la que cuenta con un total de cuatro ejemplaresm, aunque prevé incorporar alguno más. "Me están poniendo entre tres y cuatro huevos diarios, es decir, me están produciendo más que las gallinas y son superresistentes".

Un pato de la raza Khaki Campbell. / Wikipedia / Uikitireza

Los pavos, en cambio, no han cumplido sus expectativas. Horacio cuenta que actualmente tiene un pavo y una pava, pero considera que mantenerlos no le compensa, ya que "comen bastante, ocupan espacio y no están aportando tanto como otros animales".

Su conclusión es clara: "Muchas veces pensamos que más animales es mejor y no; mejor pocos, pero con buenas funciones".

120 kilos de carne de conejo

La incorporación de conejos responde precisamente a esa búsqueda de animales que aporten una función concreta. Horacio cuenta que dispone de una macho y dos hembras y calcula que podría obtener alrededor de 80 conejos al año. "Los conejos se reproducen rápido, no requieren grandes instalaciones y convierten bien un alimento que no vamos a utilizar en carne", explica. A partir de sus cálculos, estima que podría conseguir alrededor de 120 kilos de carne al año por esta vía.

"Esto va a hacer que valores más la comida"

El creador de contenido también introduce una reflexión sobre la responsabilidad que implica criar animales destinados al consumo: "Al igual que crías los animales, también tienes que poder sacrificarlos". Para Horacio, "esto va a hacer que valores más la comida, desperdicies menos y seas más consciente".

Tras mostrar el funcionamiento de su huerto y de los animales que mantiene, Horacio resume el objetivo de su proyecto: "No hace falta tener mucho terreno para poder intentar ser un poquito más autosuficientes".

Su experiencia también parte de una situación económica que, según explica, no es especialmente holgada: "Yo económicamente no tengo mucho, pero ya habéis visto que no hace falta tener mucho para tener todo lo que tengo".

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La propuesta de Horacio no plantea, por tanto, alcanzar necesariamente una autosuficiencia absoluta, sino comenzar de forma progresiva con los recursos disponibles: cultivar distintos alimentos, identificar cuáles funcionan mejor, conservar los excedentes y elegir qué animales realmente encajan en este sistema.