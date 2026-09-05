Anders Boisen, aislado en una cabaña en medio del bosque y cultivando su propia comida: "Cosechar alimentos es un poco como meditar, me lleva a un estado en el que me olvido del tiempo y del espacio"

Más allá de la rutina acelerada de las ciudades, todavía existen personas que han decidido construir una forma de vida completamente diferente. Lejos del ruido, del trabajo convencional y de la necesidad de consumo, un hombre ha convertido una pequeña cabaña en el bosque en su hogar, donde cultiva sus propios alimentos y recoge leña.

Su particular estilo de vida ha quedado documentado en su canal de YouTube 'Anders Boisen', donde muestra cómo es vivir prácticamente integrado en la naturaleza. Anders vive en una casa diminuta y los pilares de su vida son la autosuficiencia y la vida sostenible, basados principalmente en la cosecha y conservación de alimentos.

Verano muy intenso

Después de pasar un verano especialmente intenso entre festivales de sostenibilidad, cursos de construcción de pequeñas casas y actividades relacionadas con la permacultura, el protagonista regresa a su cabaña buscando precisamente lo contrario: tranquilidad: "Estoy finalmente de vuelta en la cabaña después de un verano bastante ajetreado, pero ahora mis baterías sociales están completamente agotadas", explica.

En lugar de pasar el día rodeado de gente, ahora dedica su tiempo a trabajar en el huerto, recoger alimentos y prepararlos para los meses de invierno: "Estar de vuelta en el bosque y, especialmente, en mi jardín, es el mejor lugar para volver a encontrarme conmigo mismo. Hay algo mágico en estar solo, disfrutar de una mañana tranquila, recoger fruta del jardín y darte cuenta de que ahora estás viviendo la vida que soñaste y que construiste con tus propias manos".

Anders Boisen dedica su tiempo a trabajar en el huerto, recoger alimentos y prepararlos para los meses de invierno. / YouTube / Anders Boisen

Efecto más profundo

Para él, estas tareas cotidianas tienen además un efecto mucho más profundo: "Para mí, cosechar alimentos es un poco como meditar. Es muy difícil estresarse cuando no tengo que concentrarme demasiado, pero sí lo suficiente, y eso hace que mi mente se calme. Me lleva a un estado en el que literalmente me olvido del tiempo y del espacio durante un rato".

Además, para él, recoger leña del bosque o conseguir comida directamente del jardín tiene un valor especial: "Cuando me proporciono las cosas por mí mismo, ya sea con leña del bosque o comida del jardín, siento algo especial. Cuando has construido algo tú mismo, sabes que te lo has ganado. Creo que esa ha sido siempre mi filosofía de vida".

Planificación para invierno

Su vida en el bosque también exige planificación. Lo que recoge durante los meses de calor debe servirle cuando llegue el frío, por lo que aprovecha las últimas semanas del verano para conservar alimentos. Además de secar judías y guisantes, Anders experimenta con diferentes formas de conservar sus productos. En uno de sus trabajos, prepara zumo de ciruelas Mirabelle para transformarlo en sidra.

Lo que recoge durante los meses de calor debe servirle cuando llegue el frío, por lo que aprovecha las últimas semanas del verano para conservar alimentos. / YouTube / Anders Boisen

Finalmente, Anders destaca el ritmo pausado que parece haber encontrado en esta vida alejada de la sociedad. "Estoy deseando dar largos paseos por el paisaje cuando haga mal tiempo, volver a la estufa de leña, recoger setas, cocinar dentro de la cabaña y hacer cosas así", expone.