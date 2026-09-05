Flaminio, el hombre que fue expulsado de casa y lleva 47 años aislado en la montaña: "No sé nada. No sé cómo va el mundo ni cómo deja de ir"

Más allá de la vida acelerada de las ciudades, todavía existen personas que han decidido vivir completamente al margen del mundo moderno. Es el caso de Flaminio, un hombre que lleva casi 47 años aislado en una pequeña cabaña de montaña, sin electricidad, sin agua corriente y sin apenas contacto con el exterior.

Su historia ha sido documentada por The Pillow, el canal de YouTube formado por jóvenes italianos que recorren diferentes lugares para conocer formas de vida alejadas de lo habitual. Flaminio vive como si el tiempo se hubiera detenido y asegura que lleva 22 años sin bajar al pueblo.

Inicios muy complicados

La historia de Flaminio comenzó de una manera especialmente complicada. Cuando tenía 23 años, fue expulsado de su casa y, durante los años siguientes, se dedicó a recorrer las montañas: "Me echaron de casa y, ¿qué podía hacer? No sabía hacer nada. Estuve siete años dando vueltas siguiendo a las ovejas y después vine aquí. Llevo 47 años aquí. Ha pasado de todo".

Con 30 años decidió instalarse definitivamente en aquel lugar. "Había pasado un año antes por aquí, con las ovejas. Después de dar vueltas durante otro año, decidí instalarme para el resto de mi vida. Preparé mi mochila y la primera noche dormí en el suelo porque no conseguía dormir en la cama".

Alejado de comodidades

La vida de Flaminio está completamente alejada de las comodidades actuales. No tiene electricidad desde hace más de 20 años, ni televisión, ni radio. Para iluminarse utiliza incluso un pequeño candil de grasa. "Antes tenía televisión, pero se rompió. Ya no tengo ni radio ni corriente. Hace más de 20 años que la desconecté, no tengo nada", explica.

El agua tampoco llega por tuberías. La recoge de la lluvia en una cisterna y utiliza el fuego para cocinar. En su pequeña vivienda también conserva herramientas que ha fabricado él mismo y ropa elaborada con la lana de sus propias ovejas. Su alimentación también depende de lo que produce. "Hoy voy a comer setas, polenta y carne", explica mientras muestra su cocina.

La vida de Flaminio está completamente alejada de las comodidades actuales. / Youtube / Natalino Stasi

Levantarse muy temprano

Flaminio tampoco utiliza relojes para organizar su vida. Su jornada está marcada por la luz del sol y el ritmo de los animales. Se levanta cuando amanece, sale con sus ovejas y vuelve a trabajar en el huerto. "Me levanto temprano, en cuanto hay luz, pero también me acuesto temprano. Después voy por ahí con las ovejas y estoy un par de horas. Por la tarde, hacia las tres o las tres y media, vuelvo a salir con ellas".

Además, hace décadas que apenas tiene relación con el mundo exterior y reconoce que ya ni siquiera sabe qué ocurre fuera de las montañas: "No sé nada. Cuando pasa algo importante, alguien me dice que ha ocurrido esto, pero no sé cómo va el mundo ni cómo deja de ir".

Intercambio de productos

Como apenas baja al pueblo, Flaminio ha tenido que desarrollar sus propios métodos para conseguir aquello que no puede producir. Durante años crió animales y cultivó su huerto, pero también recurrió al intercambio de productos: "Trabajaba, criaba animales, gallinas, muchas. Tenía un burro y cada dos días iba al pueblo a recoger los restos de una tienda para intercambiar".

Flaminio ha tenido que desarrollar sus propios métodos para conseguir aquello que no puede producir. / Youtube / Natalino Stasi

Después de casi cinco décadas viviendo de esta manera, los creadores de The Pillow le preguntan si cambiaría algo de su vida. Su respuesta resulta especialmente contundente: "Me pegaría un tiro nada más nacer". Sin embargo, no parece arrepentirse de haberse quedado en la montaña. Recuerda que de pequeño ya se acostumbró a estar solo: "Los primeros días lloraba, me dejaban allí solo, estaba solo todo el día, pero me había vuelto un poco salvaje y allí me gustaba".