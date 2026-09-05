De los centros comerciales al histórico edificio de Telefónica en Madrid: las 'joyas' del imperio inmobiliario de Tomás Olivo

Un 'sello murciano' inigualable en pleno corazón de Madrid. Todo aquel que pase por el número 28 de su Gran Vía y levante la mirada hacia el histórico e imponente edificio que se erige debe saber a partir de ahora que, detrás del primer rascacielos moderno del país, está el nombre de un empresario nacido en la Región de Murcia.

El magnate Tomás Olivo ha añadido a su cartera algo más que otro inmueble tras hacerse oficial la compra de uno de los edificios más reconocibles de la capital: la histórica sede de Telefónica en la Gran Vía por unos 200 millones de euros.

Su adquisición ha supuesto (desde que se conocieron sus pretensiones de hacerse con él a finales mes de mayo) uno de los mayores golpes de efecto inmobiliarios protagonizados en todo el país en los últimos tiempos a través de General de Galerías Comerciales (GGC), la compañía de la que es dueño y con la que durante las últimas tres décadas ha construido un verdadero 'imperio' basado, principalmente, en grandes superficies comerciales.

El último símbolo adquirido -con unos 90 metros de altura y 15 plantas- en una de las vías más cotizadas y transitadas de Europa cuenta con unos 33.000 metros cuadrados, y se levantó en los años veinte del pasado siglo.

Su mediática compra ha hecho que el de Balsapintada (Fuente Álamo) pueda presumir de poseer una verdadera 'joya' que reluce y engrosa un enorme patrimonio inmobiliario que ya lo habían aupado a ser el empresario con una mayor fortuna en la Región de Murcia y el sexto en el ranking de 'ricos' a nivel nacional con más de 5.000 millones de euros. Pero... ¿cómo ha ido gestando esta escalada empresarial y de riqueza?

El germen de su poderío

El gran salto llegó en Marbella en la década de los noventa: General de Galerías Comerciales había nacido en 1995 y apenas dos años después inauguraba La Cañada, el proyecto que acabaría convirtiéndose en el 'buque insignia' del grupo a través de un centro comercial abierto durante la 'época Gil' en la ciudad malagueña y que cuenta actualmente con más de 120.000 metros cuadrados construidos y unas 270 tiendas.

Tras esta primera apertura se sucedieron diferentes expansiones aceleradas: el Centro Comercial Mediterráneo en Almería, el Mataró Parc de Barcelona, el Gran Plaza en Roquetas de Mar (Almería) y Las Dunas en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). Pero, sin duda, el siguiente gran hito tras La Cañada llegó en 2016 con Nevada Shopping en Armilla (Granada), otro de los activos más valiosos del grupo.

A todos estos centros desarrollados desde cero hay que sumar la adquisición de grandes superficies comerciales ya consolidadas. Casi treinta años después de abrir La Cañada en Marbella, la estrategia del considerado 'rey de los centros comerciales' vuelve a ser la misma a una escala cada vez mayor: comprar suelo, desarrollar grandes superficies y aprovechar oportunidades para incorporar activos ya construidos.

Olivo adquirió el conocido centro comercial Dos Mares de San Javier hace siete años. / L. O.

De la construcción a la compra

El giro se hizo especialmente visible en 2018, cuando General de Galerías Comerciales desembolsó alrededor de 45 millones de euros para comprar a Eroski El Mirador de Jinámar, en Gran Canaria. Las cuentas de la compañía recogieron una inversión contabilizada de 41,9 millones por el activo. Apenas unos meses después, en marzo de 2019, Olivo volvió a comprar en la isla: pagó otros 42 millones por Las Terrazas Outlet, en Telde.

Y ese mismo año volvió a poner el foco en su tierra, en la Región de Murcia. La empresa de Olivo adquirió el 100% del Centro Comercial Dos Mares de San Javier por casi 30 millones. Un año después, en 2020, GGC absorbió la sociedad Dos Mares Shopping Centre y recibió en bloque sus activos y pasivos, incluido el propio centro comercial.

No es el único centro comercial con el que cuenta Olivo en la Comunidad: Olivo también levantó La Rambla Shopping de Cartagena, cuya primera fase de la remodelación abrió al público a finales de noviembre de 2023, mientras que la compañía sigue trabajando en preparar la segunda fase.

Suelo para crecer y el salto a los hoteles

Hay que decir que las compras del empresario de la Región durante toda su trayectoria no se han limitado únicamente a centros comerciales. En 2020, Olivo se hizo con suelo en Valdebebas (Madrid) por unos 55 millones de euros bajo una operación con la que ha empezado a preparar el Valdebebas Shopping, otro de los principales proyectos de la nueva etapa de GGC.

Y en 2023 abrió otra vía de negocio con la compra del NH Marbella, un hotel de cuatro estrellas situado en la Milla de Oro marbellí. El precio de la transacción no se hizo público oficialmente, aunque fuentes próximas a la operación lo situaron ligeramente por debajo de los 20 millones de euros.

Un año después, en enero de 2024, GGC cerró la adquisición a la promotora holandesa Ten Brinke del proyecto Tarraco Centrum, actualmente Tarraco Shopping. La operación incorporó al grupo 54.301 metros cuadrados de suelo entre Bonavista y Campclar, en Tarragona.

Recreación de cómo será parte del futuro megacentro comercial Infinity Shopping de Valencia. / L. O.

El 'megacentro' proyectado en Valencia

La expansión volvió a acelerarse el pasado año. Uno de los mayores movimientos fue la adquisición del proyecto que hoy se conoce como Infinity Shopping, en Valencia. Olivo tomó el control del desarrollo en 2025 mediante una operación valorada en torno a 60 millones de euros, antes de asumir la ejecución del futuro macrocentro comercial del barrio de Turianova, cuyos trabajos ya han empezado este verano para levantar otro 'gigante' comercial por medio de una inversión de 500.000 euros. Infinity será una de las grandes apuestas de la nueva etapa de GGC.

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Tendrá aproximadamente 92.000 metros cuadrados de superficie bruta alquilable, más de 200 establecimientos para convertirse en el mayor centro comercial de Valencia. Las obras comenzaron este año y General de Galerías Comerciales sitúa ahora su apertura en 2029, aproximadamente un año después de las primeras previsiones.

Fuente: La Opinión de Murcia