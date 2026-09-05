Bertrand Mothe (Makro): "En el Mediterráneo, la forma de vivir es salir a un restaurante y conectar, no somos americanos"

Antes de llegar a Makro España, desarrolló buena parte de su carrera en el sector de las compras internacionales dentro del grupo Metro y pasó tres años en China. ¿Qué aprendió de un mercado de esa dimensión y qué aplica ahora en España?

La primera diferencia es el tamaño del país y el número de clientes. Yo vivía en Chongqing, que tiene 26 millones de habitantes, más de la mitad de la población española. Es un mercado del futuro, como si tuviera 10 años más que nosotros. Es un país muy digital. Las ventas digitales son mucho más importantes que en Europa. Estamos creciendo y desarrollándonos, pero creo que tenemos que aprender de esa velocidad del mercado, de los cambios y de la agilidad que necesitamos como empresa de distribución clásica. El cliente ve algo muy sencillo: «Voy a comprar una botella de agua en la web». Pero detrás hay un proceso muy largo: compras, proveedores, estoc, llegada a la tienda y, finalmente, la última milla hasta el cliente.

Desembarcó en Makro España en octubre de 2024, cuando la filial ya venía creciendo con fuerza. Cuando llegó, ¿cuál identificó como la prioridad número uno para continuar esa tendencia?

Mi visión es continuar el camino en el que estamos desde hace seis o siete años. Makro era una compañía de 1.000 millones de euros en 2020; este año llegaremos a unos 2.000 y tenemos el objetivo de alcanzar los 3.000 millones en 2030. Eso supone multiplicar por tres las ventas en 10 años. Tenemos una estrategia muy enfocada a los clientes hosteleros y queremos continuar ese camino. La primera cosa que me dije fue: es un país que está teniendo éxito, así que vamos a continuar y a aportar lo que pueda. La segunda cuestión fue analizar cómo podemos desarrollar una empresa que está en el mayor mercado de hostelería de Europa. Tenemos un mercado hostelero de 29.000 millones de euros, mucho mayor que el de Francia, que ronda los 22.000 o 23.000 millones. Sin embargo, en Francia el grupo Metro tiene unas 100 tiendas y en España 37.

¿Le pareció raro?

Sí. Lo primero que hice fue poner un mapa de España en mi oficina para ver dónde estamos y dónde no, y añadir nuestra red logística. Trabajamos como un árbol: tenemos una red y, a partir de ella, podemos desarrollar el número de tiendas. La logística cuesta mucho. Antes de aumentar la carga de trabajo de nuestros empleados con un proyecto de expansión, necesitamos organizar, estructurar y priorizar todos los proyectos de la compañía. Tenemos 4.000 empleados y es importante hacerlo bien. Por eso, durante el primer año trabajamos en organizar y estructurar la compañía. Después de casi 14 meses, hablamos oficialmente de un plan de expansión.

¿Cuántas tiendas han abierto desde que dirige Makro España?

Ninguna todavía. La última que abrimos fue en 2012. No es culpa de Makro España, sino de la estrategia de un grupo alemán que ha priorizado diferentes cosas. Yo vengo de lo internacional, y siempre digo a los equipos que España es el mejor país del grupo. No quiero ir a Francia o Italia: quiero ir a España porque es el mejor mercado, el más grande de Europa. Tenemos una cultura de la comida y del restaurante muy fuerte. Pero para crecer en tiendas, había que desarrollar antes nuestra estrategia logística. Empecé este trabajo en 2020. Teníamos dos almacenes en Madrid y este año vamos a abrir el último en Málaga. Ahora tenemos una red logística que nos permite crecer en diferentes zonas.

¿En cuáles?

Seguimos la geografía y la demografía de España. El centro es Madrid y después están las costas, desde Galicia hasta Huelva, además de las islas. En Galicia estamos en A Coruña, pero no en Pontevedra ni Vigo, donde hay muchos restaurantes todo el año y especialmente en verano. En Catalunya estamos en Barcelona, con tres tiendas y un Depot, y también estamos un poco en el sur, en Tarragona, pero no estamos en la zona norte de Barcelona. En Andalucía estamos en Málaga y vamos a abrir un depósito, pero no estamos en Marbella. Estamos en Cádiz y Puerto de Santa María, pero no en Huelva.

Bertrand Mothe, CEO de Makro en España. / José Luis Roca

Makro cerró el ejercicio 2024-2025 con 1.875 millones de euros en ventas y un crecimiento del 8%. ¿Qué parte de ese crecimiento corresponde al buen momento de la hostelería española y qué parte a los cambios realizados?

Trabajamos con nuestras fortalezas: los productos. Aquí mi trabajo es vender tomates. Parece muy sencillo, pero es muy complicado. Empujamos las categorías que necesitan los clientes. Primero, los productos de ultrafresco, fresco y congelado, que son las categorías que más crecen cada año. Pero también necesitamos ser competitivos en categorías de secos, como el aceite de oliva, el aceite de girasol y el azúcar. Tenemos diferentes programas de surtido local y de ADN local. También tenemos la marca propia, al mismo tiempo que las primeras marcas del mercado. Todo nuestro trabajo requiere 4.000 personas y mucho conocimiento del cliente, del mercado y del producto.

¿Qué prioridades se han fijado para lograr los 3.000 millones en ventas para 2030?

Sobre todo, la multicanalidad. Lo hacemos de manera orgánica, desarrollando nuestra red logística. Estamos empujando los depósitos y las plataformas, pero después necesitamos crecer también en número de tiendas y aumentar las ventas en esos canales. Y necesitamos asimismo un poco de suerte con el mercado. Si la situación internacional puede calmarse, me gustaría mucho.

Precisamente, el conflicto en Oriente Medio y Oriente Próximo ha elevado los costes de energía y ha afectado también a los precios de los alimentos.

Creo que hemos aprendido a absorber estos momentos de altibajos: suben los costes y después se normalizan. En una compañía como la nuestra hay costes seguros, como los salarios, pero las ventas no lo son. Los costes están ahí, y tenemos que pelear también con proveedores de productos y de energía. Pero no podemos trasladar automáticamente todo ese aumento de costes al cliente. Hay que encontrar un equilibrio entre los costes, las subidas y la realidad del mercado. También estamos trabajando en proyectos de ahorro de costes. El estoc, por ejemplo, es siempre un problema en la distribución: necesitamos disponibilidad, pero mantenerlo también cuesta dinero.

Bertrand Mothe, CEO de Makro en España. / José Luis Roca

Hay un fenómeno que preocupa a la hostelería: los llamados mercaurantes, supermercados que incorporan zonas de consumo y comida preparada. ¿Cree que se va a consolidar?

En Francia, España, Portugal e Italia tenemos una gran cultura de la comida y de comer juntos con amigos. Tenemos una manera de vivir que consiste en salir, ir a un restaurante o a un bar, pero también en recibir a la gente en casa. Si una nueva generación, con 20 o 30 años, prefiere ir a un restaurante o a un bar y no cocinar, ¿por qué no? Pero cuando llegas a los 40, tienes niños y familia, vuelves a casa, recibes a la gente y cocinas. Una persona que no cocina a los 20 años puede empezar a hacerlo a los 35 o 40. Creo que habrá una combinación. Es verdad que hoy los dos miembros de una pareja pueden trabajar y no tener tiempo para cocinar durante la semana. Para la comida puede ser más fácil recurrir a un restaurante de menú o a un plato preparado. Pero si el precio sigue subiendo, algunas personas volverán a cocinar en casa. Al final, dentro de diez años seguiremos comiendo en restaurantes, en casa o haciendo una barbacoa. No creo que vayamos a dejar de hacerlo.

¿Cuál es la importancia de Catalunya para Makro?

Catalunya es una región muy importante. Dentro de un mercado de hostelería de 29.000 millones de euros, supone unos 4.700 millones. Es casi la región más importante para nuestro desarrollo. Estamos en Barcelona con tres tiendas y una plataforma. Tenemos ambición allí, aunque no solo está Barcelona. Estamos en Tarragona, pero no en Girona ni Lleida. También está toda la parte norte y de montaña. En Catalunya trabajamos además con Baleares, porque desde la plataforma de Barcelona hacemos entregas allí. Tenemos que adaptar el surtido a las necesidades de productos locales. Es importante adaptar los productos. Hay productos nacionales e internacionales, pero también productos locales, que pueden ser diferentes entre Barcelona y otras regiones. Hay que hilar muy fino. Tenemos una ambición potente en Catalunya.

¿Cuál cree que será el cambio fundamental que vivirá el sector de la distribución en los próximos 10 años?

Considero que la digitalización será fundamental. En China ya no se paga en efectivo y vamos en esa dirección. También están las entregas y la última milla. Es un reto porque es muy complicado y cuesta mucho dinero. Además, no es sostenible y existen muchas restricciones para llegar al centro de ciudades como Barcelona. Utilizamos vehículos de distintos tamaños, híbridos y 100% eléctricos, para adaptarnos a los retos del mercado de mañana. Pero creo que las tiendas seguirán siendo la base de todo. Escucho a consultores que dicen que vamos a eliminar las tiendas, pero no lo creo. También hay un cambio en el consumo: la gente empieza a comprar más platos preparados en los supermercados. España puede convertirse además en el primer país del mundo por número de turistas. Es positivo, pero hay que adaptarse a estos cambios y a todos los recursos disponibles, como el agua.