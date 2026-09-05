Guía de balnearios del Imserso para la nueva temporada: lista de destinos y centros disponibles

Tras años de trabajo y rutinas diarias, la llegada de la jubilación es uno de los momentos más esperados de la vida. Es el momento de relajarse, disponer de tiempo libre y empezar a disfrutar de de todo lo que se tuvo que posponer durante la etapa laboral.

Dentro de las opciones de descanso, pasar unos días en un balneario es una de las alternativas más completas para sentirse bien con uno mismo. El agua termal no es solo un capricho: ayuda de forma real a aliviar dolores de espalda, problemas en las articulaciones y molestias acumuladas con los años. Los circuitos de agua, el vapor y los masajes no solo relajan los músculos, sino que ayudan a ganar movilidad y sentirse mucho más ágil.

Mente sana in corpore sano

A este beneficio físico se suma el impacto en la salud mental: estar en un entorno tranquilo, rodeado de naturaleza y sin prisas, ayuda a desconectar por completo del estrés y a despejar la mente. Además, son espacios ideales para sociabilizar, charlar y compartir estancia con gente que está en la misma etapa vital, lo que convierte la experiencia en una inyección de energía y bienestar para el día a día.

Desde el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), han abierto una convocatoria para solicitar una de las 197.000 plazas del programa de termalismo. El plazo de inscripción finalizará el 31 de octubre de este año. Para ello, se debe rellenar un formulario publicado en la página oficial del Imserso y las plazas serán adjudicadas una vez cierre el plazo.

Los balnearios adscritos

Los servicios serán de 10 días (9 pernoctaciones) que se realizarán en régimen de pensión completa en los hoteles donde se ubique el balneario.

Los balnearios adscritos al programa se pueden consultar a través de este enlace del portal del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

Dos jubilados en un balneario. / Dimenshtein Olga / Pexels

En Catalunya se incluyen los siguientes:

Barcelona

Balneario de Broquetas en Caldes de Montbui (Vallès Oriental).

Lleida

Balneario de Caldes de Boi (Hotel Manantial) en Caldes de Boi (Alta Ribagorça).

Balneario de Rocallaura en Rocallaura-Vallbona de les Monges (Urgell).

Tarragona

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Girona no cuenta con ningún spa adscrito.