Balance Phone da el salto a las familias tras vender 14.000 unidades: "Queremos ser mucho más que un smartphone diferente"

Cuando Albert Beltran y Carlos Fontclara (los dos de 26 años) fundaron Balance Phone en marzo de 2024, lo hicieron pensando en adultos que, como ellos, empezaban a estar hartos del scroll infinito y querían un móvil sin redes sociales, streaming, apuestas o cualquier otra aplicación diseñada para enganchar al usuario. Año y medio después, esa premisa se ha quedado pequeña. La compañía barcelonesa, tras haber superado los 14.000 dispositivos vendidos en más de 50 países, se propone dejar de ser un desarrollador de software para convertirse también en un acompañante de las familias en el momento de otorgar el primer smartphone a sus hijos.

"Hasta ahora muchas personas nos conocían porque hacíamos un smartphone diferente. A partir de ahora queremos ser mucho más que eso y queremos convertirnos en una marca que también acompaña a las familias durante todo el proceso de decisión", resumen los fundadores.

De los 14.000 dispositivos, la mitad ya son de familias

De esos 14.000 usuarios, 12.000 corresponden a la venta del dispositivo físico —que no deja de ser un teléfono Samsung con el sistema operativo propio preinstalado, con quien llegaron a un acuerdo— y 2.000 a la modalidad de software, pensada para quien ya tiene un Samsung y quiere convertirlo en un Balance sin comprar un terminal nuevo. Esta segunda vía, lanzada hace algo más de un año, "cada vez es más importante" en el negocio, asegura Beltran a EL PERIÓDICO, y ya supone el 20% de las unidades.

Sin embargo, la decisión de orientar su palanca de crecimiento hacia el núcleo familiar viene tras percatarse de que el 50% de sus ventas ya provienen de padres y madres que compran el dispositivo para sus hijos. "Muy rápidamente empezamos a ver la profundidad del problema. El impacto es mucho mayor con alguien que no tiene el criterio para discernir qué es peligroso y qué no", explica Beltran. La otra mitad de clientes siguen siendo los llamados "minimalistas digitales" o adultos que buscan desconectar de la pantalla.

De ahí nace la plataforma que la compañía ha presentado esta semana. Se trata de un espacio gratuito, de momento pensado para progenitores, aunque no descartan incluir una interfaz orientada a los menores, que ofrece múltiples guías para abordar la conversación del primer móvil, un cuestionario para valorar si el hijo o la hija está preparado, y un "Phone Agreement", una especie de contrato o acuerdo simbólico pensado para que padres e hijos pacten los límites establecidos.

La oferta la completa la "Balance University", que recopila contenidos audiovisuales con psicólogos y pediatras, y se apoya en convenios con Attendis y con aFFaC, la federación de asociaciones catalanas que representa a cerca de 600.000 familias y más de 700.000 alumnos. "No queremos perder clientes por falta de información, y aunque en España hay cada vez más consciencia, muchos padres no dimensionan el problema hasta que se les explica", señala Beltran. Uno de los primeros datos que ya demuestran el interés detrás de esta propuesta es un test que lanzaron para valorar si un menor está preparado para recibir su teléfono móvil y escapar del consenso, cada vez más frágil, de que es la edad la que debe valorar esa decisión. De momento, ya ha recibido más de 3.500 respuestas en tres semanas.

Reino Unido copa la mitad de las ventas

Si bien Balance Phone no desglosa su facturación, según los precios públicos con los que salen a la venta (290 euros el dispositivo más económico, aunque ofrecen modelos más avanzados por 400 o 600 euros, y 79 euros anuales el software), sus ingresos por hardware (dispositivos) estarían por encima de los 3,3 millones de euros desde su lanzamiento, a los que se sumarían cerca de 160.000 euros anuales en suscripciones. Beltrán sí que adelanta que el objetivo es terminar el año superando los 20.000 dispositivos vendidos, tras multiplicar por cinco la actividad respecto al año anterior.

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De momento, la mitad de las ventas proceden de Reino Unido, donde la compañía cuenta con el respaldo de Smartphone Free Childhood, el movimiento británico contra el móvil temprano que reúne a 350.000 familias y está presente en 11.500 escuelas. "En Reino Unido se tocó fondo antes. Fueron más liberales dando ese primer móvil, vieron antes las consecuencias y se concienciaron antes. Por cada móvil que vendemos en España, vendemos tres en Reino Unido, casi sin haber hecho nada allí", lo que explicaría el porqué de su éxito allí.