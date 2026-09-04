Murtra (Telefónica) reclama a Europa desarrollar "su propia constelación de satélites" y no depender de Elon Musk

El primer test de una línea telefónica en España tuvo lugar en diciembre de 1877 en Barcelona, más concretamente entre dos habitaciones de la escuela de ingenieros industriales. Un ejercicio de innovación tecnológica y liderazgo que este viernes, desde un púlpito no muy alejado de esa primera comunicación, el presidente de Telefónica, Marc Murtra, ha llamado a recuperar. “Es extraordinariamente peligroso que Europa dependa de tecnologías críticas que no sean europeas, genera una extrema fragilidad”, ha insistido, en un acto celebrado en la sede de Foment del Treball.

El líder del grupo de telecomunicaciones ha hecho un alegato al rearme, sobre todo tecnológico, en el actual contexto en el que Europa se prepara para volcar millones de millones de euros a tal aspecto, ante el creciente poder y autonomía de Estados Unidos y China. "Por encima de la riqueza y el bienestar” debe estar la "seguridad", ha afirmado.

Murtra ha señalado que el Viejo Contiente debe pasar “del diagnóstico a la acción” y que, en el actual contexto, para blindar su soberanía debe desarrollar, “sin complejos”, su propia industria de defensa. "Si somos demócratas tenemos que entender que necesitamos una industria defensa, sin complejos", ha afirmado.

Algo que pasa por invertir más en tecnología, de usos muy diversos, desde el acceso “a los algoritmos de las redes sociales que miran nuestros hijos”, hasta “tener nuestra propia constelación de satélites”. Hoy [Elon] Musk puede decidir si Rusia o Ucrania tienen acceso a comunicación por satélite, es de las disrupciones técnicas más extraordinaria de los últimos 40 años. No podemos depender de un solo proveedor”, ha insistido.

Murtra, catalán nacido en Londres, ha compartido con un centenar de integrantes de la élite empresarial catalana el compromiso de la compañía que lidera con Catalunya y les ha reclamado que intercedan para que el máximo de compañías catalanas puedan participar de la nueva industria de la defensa. Al acto han asistido personalidades diversas, desde el presidente del Banc Sabadell, Josep Oliu, pasando por el cofundador de Glovo Sacha Michaud, el vicepresidente del consejo de Grífols, Raimon Grífols o expolíticos, como el que fuese conseller de Empresa o de Interior con CIU, Felip Puig, el extitular de Justicia con ERC, Carles Mundó, o la que fura portavoz de Junts Elsa Artadi, entre muchos otros.

"Catalunya es importante"

“Catalunya es importante para nosotros hoy y en el futuro”, ha insistido. Una plaza donde la compañía emplea más de 1.000 trabajadores, concretamente 1.043 empleados, según ha detallado, invierte en infraestructura, con 6,5 millones de puntos de acceso y dónde también está reforzando divisiones estratégicas para la corporación, como es la creación de contenidos para plataformas como Movistar Plus. “El año pasado tuvimos cuatro rodajes en Catalunya. La gente no lo sabe, pero somos el mayor creador de contenidos de España”, ha afirmado. En esa división, el empresario ha afirmado que “queremos asumir más riesgos y ser más transgresores”, referenciándose en la Fox y su apuesta en los años 80 por ‘Los Simpson’.

Murtra ostenta desde hace algo más de un año la presidencia de Telefónica, cuando sustituyó a José María Álvarez-Pallete tras un movimiento del Gobierno, y ha prometido un cambio integral de la compañía, en el que Catalunya debe jugar un rol clave. “Estamos en un momento de disrupción tecnológica, es un momento de oportunidades. Llevo 30 años en el mundo de la tecnología y nunca había visto un impacto tan rápido como el que está teniendo la inteligencia artificial (IA). […] La computación cuántica, si llega en cinco o diez años, tendrá un nivel de disrupción equivalente a la IA”, ha aventurado.

Noticias relacionadas

Las nuevas necesidades en soberanía y las potencialidades de los satélites son otros de los dos mercados en los que Telefónica quiere enfocarse, según ha desgranado su dirigente, para ganar volumen e influencia. No en vano, Murtra prometió en la última junta de accionistas de Telefónica, celebrada el pasado marzo, una compañía líder en el segmento de telecomunicaciones en Europa en 2030 y en el mundo en 2035.