"Cuando Seat estornuda, Catalunya se resfría": 13.000 empleos directos y un 1,2% del PIB quedan a expensas de si en 2030 desaparece la marca

Un plan de reestructuración decidido en la alemana Wolfsburgo amenaza con sacudir al principal motor de la industria catalana y liquidar una de sus marcas más icónicas: Seat. La cúpula del grupo Volkswagen ha decidido mantener los planes de laa compañía, pero no garantiza la continuidad de la marca Seat más allá de 2030. Y ello tiene en vilo a los algo más de 13.000 empleados que la histórica firma emplea entre la fábrica de Martorell, sus centros técnicos y de recambios, la histórica factoría de Zona Franca y el centro auxiliar de El Prat del Llobregat.

Más concretamente, 13.058 empleados, según los últimos registros disponibles ofrecidos por la compañía. Una plantilla curtida desde hace décadas a base de despidos colectivos, prejubilaciones y erte y que más recientemente se siente “maltratada” por la progresiva marginación que la cúpula alemana ha ido haciendo de la marca Seat, mimando, en cambio, a la nueva Cupra y pese a los buenos resultados y el tirón internacional que la “S” sigue teniendo. "Es importante distinguir entre la evolución futura de la marca SEAT y el futuro de SEAT S.A., la compañía detrás de SEAT y CUPRA", reza el comunicado emitido por la corporación este viernes.

Si se cumplen los peores pronósticos, a las futuras generaciones les costará identificar qué siniestran los hermanos Muñoz cuando cantan su mítica “Por la raja de tu falda”. Durante décadas, Catalunya lució orgullosa como líder del motor en España y se decía que su economía tiraba impulsada al calor de dos motores: Seat y Nissan. Hoy, la segunda hace casi tres años que no fabrica ya más coches, después de una agonía que se alargó durante una década y que acabó con una salida traumática de la firma japonesa de su histórico enclave en Zona Franca. Y la primera, de la que siempre se dijo que contaba con una salud mucho más sólida, está en peligro de desaparición.

Imagen que representa los empleos de Seat.

Su aportación a la vitalidad de la economía catalana es elevada y siempre se ha dicho que cuando Seat estornuda, toda Catalunya se resfría. En 2007, dos años después de un traumático despido colectivo en la automovilística, la Generalitat de Catalunya realizó un informe en el que cuantificaba la aportación entonces de Seat a la economía catalana. Generaba un 1,2% de su PIB de toda Catalunya y sostenía miles de empleos. La Generalitat de Catalunya no ha actualizado esa estimación.

Además del personal directamente contratado, la hipotética liquidación de los modelos Seat generaría un terremoto entre la red de proveedores –que fabrican desde el volante hasta los limpiaparabrisas, por ejemplo-. Las estimaciones suelen oscilar entre que por cada empleo directo se generan entre tres y seis indirectos, así que una fuerte reestructuración en Martorell podría generar una de las mayores crisis industriales de los últimos años.

No en vano, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha salido rápidamente que hará “todo lo que esté en su mano” para salvar Seat. Legalmente, sus competencias al respecto son prácticamente nulas.

La difícil relación con Cupra

La plantilla de la automovilística nunca ha ocultado el recelo que les ha generado las últimas decisiones del grupo Volkswagen a su respecto. En 2018, nació la marca Cupra y pasó a compartir líneas de montaje con Seat. Desde entonces la primera se convirtió en la ‘niña bonita’, ganando cuota de mercado y prioridad en el gasto publicitario y la asignación de nuevos modelos. El grupo buscaba un producto diferente, más exclusivo, más caro, y no tanto un coche que pudieran comprarse todas las familias, premisa bajo la que nació Seat durante el franquismo.

Las producciones de la primera marca han ido decreciendo, a la vez que subían las de la segunda. En el ejercicio 2025, de las líneas de montaje de Martorell salieron 262.000 ‘seats’ y 322.000 ‘cupras’. "Un tercio de la plantilla está directamente vinculada a modelos Seat", explican fuentes sindicales consultadas. ¿Implica que si desaparece Seat, la dirección recortará un tercio de sus 13.000 empleados, es decir, unos 4.300 despidos? "No será ese el escenario, ni mucho menos, pero lo que está claro es que no va a haber modelos suficientes para sustituir la pérdida de Seat", añaden esas mismas fuentes.

A expensas de cuándo y cómo llegue un recorte de plantilla que se da por seguro entre las filas de los empleados, no será, ni mucho menos, el primero que afrontan. En la historia de la automovilística hay unos cuentasa, si bien desde la gran crisis de la década anterior que Seat no registra un expediente de regulación de empleo (ERE). Fue en 2013 y se saldó con 201 despidos, un impacto mínimo, teniendo en cuenta las dimensiones de la plantilla. Más duro fue el expediente de 2005, cuando Seat registró sus primeros números rojos en años y reaccionó con casi 1.400 salidas forzadas.

Hay que retrotraerse a 1993, hace 33 años y con una España en plena crisis industrial, para encontrar su episodio más traumático: 7.600 despidos sin acuerdo y con un intenso proceso de huelgas. Hasta el último ere ejecutado por Caixabank, en 2021, era el despido colectivo más numeroso en la historia de España. Más recientemente la paz social ha predominado en las relaciones laborales entre dirección y comité de empresa, amortiguando las bajadas de producción con expedientes temporales.

En 2022, se cerró el actual convenio colectivo en vigor, pactando en el mismo subidas salariales y 1.330 prejubilaciones en condiciones muy beneficiosas. Estas últimas buscaron liberar masa salarial para atraer nuevos modelos y garantizar la continuidad productiva de la factoría. Ese convenio vence este próximo 31 de diciembre y el próximo, si se mantiene el formato temporal, se negociaría hasta 2031. En 2030, a día de hoy, no hay más modelos de Seat programados. En esa negociación pueden estar las piezas a intercambiar entre dirección y trabajadores para definir el nuevo status de lo que hoy se conoce como Seat.

400 millones del PERTE

Las últimas reestructuraciones no han sido traumáticas, tampoco podían serlo, teniendo en cuenta que el grupo Volkswagen ha sido receptor reciente de cuantiosas ayudas públicas. Hace unos días finalizaba oficialmente el plazo para que España ejecutara los programas vinculados a fondos europeos y el grupo alemán ha recibido de estos, vía PERTE, unos 404 millones de euros en ayudas. Parte de los mismos para erigir la gigafactoría de Sagunto, clave para la electrificación del grupo.

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Una electrificación de la que hasta ahora no ha hecho partícipe a Seat y que puede certificar la desaparición de una icónica marca con más de 75 años de historia.