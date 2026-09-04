Última hora de Volkswagen, en directo: posible desaparición de Seat y plan de recortes del grupo automovilístico alemán

El Consejo de Supervisión del Grupo Volkswagen ha aprobado por unanimidad el 'Future Plan 2030' presentado por el consejo de administración, un programa de transformación con el que el fabricante alemán pretende reforzar su competitividad y adaptar su estructura al profundo cambio que atraviesa el sector de la automoción. En concreto, la marca ajustará su plantilla mundial en 50.000 puestos y contempla reducir un 50% el catálogo de modelos y estudiar el futuro de las plantas europeas. En este contexto, el futuro de la española Seat depende del análisis que se haga en reuniones del consejo de supervisión del grupo alemán: "No se ha tomado ninguna decisión al respecto", han explicado fuentes de la empresa.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo informativo sobre las últimas noticias de la situación:

Xavier Pérez El comité de empresa de Seat ve inaceptable la posible desaparición de la marca Matías Carnero, representante de los trabajadores y miembro del consejo de supervisión del grupo Volkswagen, pedirá explicaciones mañana en la reunión que se celebrará en Alemania.

Sabina Feijóo Macedo ¿Y qué pasará ahora con Seat? El plan aprobado este jueves encaja, en todo caso, con el marco de recorte que este diario ya había avanzado: el cierre de entre dos y cuatro fábricas en Alemania entre 2031 y 2034, la reducción de un tercio de la plantilla actual —unos 100.000 de los 655.000 empleados—, la cancelación del 15% de las inversiones en nuevas plataformas tecnológicas y conducción autónoma, el adelgazamiento a la mitad de la gama de modelos y un tope de producción de 9 millones de vehículos al año, frente a los 12 millones de capacidad instalada. Ese es el escenario que sobrevuela la planta de Martorell, donde se fabrican los tres modelos que le quedan hoy a Seat —Arona, León e Ibiza— y cuya continuidad estaba prevista, en principio, hasta 2032.

La aprobación llega después de que el semanario económico alemán WirtschaftsWoche revelara, a partir de un informe interno, que la matriz alemana estudiaría dejar de fabricar coches bajo el nombre Seat como muy tarde a finales de 2029, para concentrar el desarrollo de la marca española en Cupra. Ese mismo medio ya anunciaba que se produciría una drástica medida de recorte de costes, en la que "mantener Seat en su forma actual inmovilizaría recursos adicionales".

Sabina Feijóo Macedo Muchos despidos Los despidos de ahora, que se sumarían a otra oleada de 50.000 personas aprobada a finales de 2024 dejarán en el aire a las cuatro fábricas que tiene Wolkswagen en las ciudades alemanas de Emden, Zwickau, Hannover y Neckarsulm.