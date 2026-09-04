Jóvenes nacidos en 2008 podrían perder los 400 euros del bono cultural si no justifican sus compras

Cada vez queda menos tiempo para que todos los jóvenes nacidos en el 2008 puedan recibir su bono cultural y beneficiarse de los 400 euros para gastos en actividades culturales.

Actualmente, el plazo para solicitar el bono cultural finaliza el 31 de octubre de 2026. De hecho, quienes hayan pedido primero su bono, seguramente ya lo tengan disponible o estarán muy cerca de conseguirlo.

Algunos beneficiarios pueden perder el dinero del bono cultural

Aun así, no todo son buenas noticias, ya que si no se actúa de acuerdo a la normativa, algunos jóvenes podrían perder su bono cultural o tener que afrontar sanciones económicas.

Como es habitual en estos últimos meses del año, los solicitantes recibirán su correspondiente resolución, junto a la tarjeta en formato digital, que tendrán que activar para poder utilizarla.

Ahora bien, hay una posibilidad de que pierdas el derecho a los 400 euros del bono cultural, o que incluso debas asumir multas económicas, en caso de que el Gobierno detecte malos usos de este dinero o pagos injustificados.

Será obligatorio justificar la compra con una imagen del ticket

En pocas palabras, los beneficiarios de esta ayuda económica tendrán que justificar cada uno de los pagos que lleven a cabo. La forma de demostrar estas compras será adjuntar sus respectivos tickets, ya sea mediante una fotografía o captura de pantalla.

Este método permite realizar un control exhaustivo de los movimientos con el bono cultural y, con ello, evitar posibles intentos de fraude o compras no autorizadas.

En caso de no justificar la compra, el beneficiario tendría que devolver el dinero gastado, e incluso asumir sanciones económicas o perder el bono cultural, según la situación concreta.

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Con todo, una vez que instales la aplicación del bono cultural y tengas tu tarjeta, deberás tener en cuenta este requisito. Por ello, después de realizar el pago, tendrás que hacer clic en su respectiva categoría e incluir una imagen del ticket, para así poder justificar el gasto.