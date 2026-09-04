Indra desconoce por cuánto tiempo le alquilará el Principado el taller de Barros

Aunque el presidente del Principado, Adrián Barbón, anunció el pasado martes que el Gobierno asturiano comprará el taller de Duro Felguera en Barros (Langreo) para después alquilárselo a Indra con el objetivo de que esta implante allí una fábrica de vehículos blindados, la multinacional española de defensa aún desconoce aspectos fundamentales de la operación como, por ejemplo, cuánto tiempo durará ese alquiler.

Fuentes de la compañía de defensa presidida por Ángel Simón señalaron a LA NUEVA ESPAÑA que "aún es demasiado pronto" para conocer ese detalle, lo que guarda coherencia con el mensaje que la propia Indra transmitió el martes tras el anuncio de Barbón. Porque, si bien la empresa agradeció los "esfuerzos" y la "iniciativa" del Principado para "facilitar" sus planes de crecimiento en Asturias, también matizó que lo que ahora toca es "analizar los detalles". "Confiamos en que el proyecto pueda concretarse y llevarse a buen término", añadieron desde la compañía de defensa, evidenciando así que la transacción con el Principado aún no está cerrada y que faltan flecos por confirmar.

Lo que se conoce hasta la fecha es que el precio de la compraventa, según las fuentes consultadas, rondará los 10 millones de euros, un término medio aproximado entre los 6 millones que ofrecía Indra y el mínimo de 15 millones que demandaba Duro.

También que el organismo del Principado que se perfila como comprador es Sekuens, la agencia pública encargada de fomentar la innovación tecnológico-empresarial y la captación de inversiones en Asturias. Es la entidad que en los últimos años ha liderado la estrategia para que Indra establezca en la región nuevas fábricas para producir los blindados del Ejército español.

La oposición asturiana ha expresado sus recelos sobre la operación. El presidente del PP, Álvaro Queipo, aseguró el pasado miércoles que la compraventa le genera "muchas dudas", que "el único beneficio es para Duro Felguera" y que "si bien la implantación de la industria de defensa en Asturias es algo bueno, con el dinero de los asturianos no se pueden hacer las cosas a la ligera".

El portavoz del Gobierno de Asturias, Guillermo Peláez, replicó ayer a estas críticas. "Estamos francamente sorprendidos por la actitud de los partidos de la derecha criticando la operación de Barros, esa intervención del Principado para desbloquear la situación y garantizar la inversión en Langreo", reprochó Peláez.

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El también consejero de Hacienda argumentó que "esa reacción obedece a que se ha caído el relato de la derecha de que, como la inversión se iba a Galicia, no se localizaría en Asturias, cuando el presidente había dicho que esas operaciones eran independientes". "La derecha reivindica continuamente inversiones en Asturias y, cuando se concreta una en la defensa, salen a criticarla. Parece que les molesta que la inversión se ubique en las Cuencas y en el valle de Nalón", criticó.