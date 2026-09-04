Un camionero con desprendimiento de retina logra que reconozcan su incapacidad como accidente de trabajo

Era la medianoche cuando un camionero gallego sufrió un desprendimiento de retina del ojo izquierdo mientras estaba trabajando. Este hombre ha tenido que llegar hasta el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) para que se le reconozca que su incapacidad temporal es por un accidente laboral y no por enfermedad común, como dictaminó un juzgado de A Coruña en primera instancia.

El Consejo General del Poder Judicial explica en una nota que la sentencia reconoce que el desprendimiento de retina se produjo mientras estaba conduciendo su camión y “cerca de la medianoche” por lo que señala que es “un momento en que la conducción obligaba a un esfuerzo visual importante”.

En este sentido, el texto da por válida la valoración del Equipo de Valoración de Incapacidades del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) que afirma que, teniendo en cuenta también el historial médico del trabajador, se debía considerar como un accidente de trabajo.

Primera instancia

Por contra, el juzgado de Primera instancia había dado “credibilidad al informe pericial médico aportado por la mutua demandante”, pero el TSXG considera que “ni los antecedentes de desprendimiento de retina, ni su acaecimiento en los seis meses siguientes a una cirugía de catarata, ni la consideración del desprendimiento de retina como una complicación reconocida, excluyen el nexo de laboralidad cuando, además de producirse en tiempo y en lugar de trabajo, se produce con ocasión de la realización de la propia actividad profesional, siendo una actividad de conducción exigente para la visión, y más si se conduce cerca de la medianoche”.

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La sentencia no es firme, pues cabe presentar recurso de casación ante el Tribunal Supremo.