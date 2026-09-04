El Ibex 35 vuelve a caer por debajo de los 20.000 puntos en una apertura negativa en Europa

El Ibex 35 ha iniciado la sesión de este viernes con un descenso del 0,19%, hasta situarse en los 19.961,9 puntos, después de cerrar la jornada del jueves con una subida del 1,12% que permitió al selectivo recuperar la cota de los 20.000 enteros.

Las pérdidas, sin embargo, se intensificaban durante los primeros minutos de negociación. Hacia las 9.15 horas, el principal índice de la Bolsa española retrocedía un 0,56% y se colocaba en torno a los 19.890,9 puntos.

La atención de los inversores continúa centrada en la evolución de la situación en Oriente Próximo, marcada por la ofensiva económica de Estados Unidos contra Irán y el intercambio de ataques entre ambos países registrado durante los últimos días.

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, celebró este jueves que la Unión Europea se haya sumado oficialmente a la denominada 'Operación Marginado Económico', la ofensiva financiera impulsada por la Administración de Donald Trump contra Teherán. Bessent hacía referencia a la declaración difundida el lunes por la Comisión Europea coincidiendo con la reunión de ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales del G20.

"La Unión Europea se ha unido oficialmente a la Operación Marginado Económico y agradecemos su firme y temprana postura", señaló el responsable del Tesoro estadounidense en una publicación en redes sociales.

En este escenario, los precios del petróleo registraban ligeros avances coincidiendo con la apertura de las principales plazas europeas. El barril de Brent, referencia en Europa, subía un 0,1%, hasta los 95,6 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, avanzaba un 0,2%, hasta los 91,5 dólares.

En el ámbito macroeconómico, los mercados permanecerán pendientes este viernes del informe de empleo de Estados Unidos correspondiente a agosto. La cita llega después de conocerse el PMI de servicios estadounidense, que en el octavo mes del año aumentó hasta los 56,5 puntos, frente a los 54,6 registrados en julio.

El dato refleja una aceleración de la actividad del sector servicios hasta niveles máximos de los últimos 20 meses, desde diciembre de 2024.

En Europa, antes de la apertura de los mercados se han publicado los nuevos pedidos de la industria manufacturera alemana, que crecieron un 2,5% en julio respecto al mes anterior. El incremento se moderó así en 1,2 puntos frente al avance del 3,7% contabilizado en junio.

En España, el foco político estará situado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), donde el Gobierno presentará este viernes su propuesta para reformar el sistema de financiación autonómica.

El planteamiento cuenta con el rechazo de las comunidades gobernadas por el PP y también de las dos autonomías socialistas de Castilla-La Mancha y Asturias, por lo que Hacienda necesitará el respaldo de Cataluña y Canarias para sacar adelante la propuesta y elevarla posteriormente al Consejo de Ministros.

En el terreno empresarial, el Grupo Volkswagen aprobó este jueves por unanimidad su denominado 'Plan Futuro 2030', un programa de transformación destinado a reforzar la competitividad del fabricante alemán, elevar su rentabilidad y adaptar su estructura a los cambios del mercado automovilístico.

La hoja de ruta prevé que cuatro fábricas europeas del grupo puedan ver limitada su viabilidad a partir de 2031, aunque por el momento no concreta cuál será el futuro de Seat.

Por otro lado, CaixaBank ha comunicado este viernes que ha alcanzado un grado de ejecución del 55,7% durante la decimoctava semana de su programa de recompra de acciones propias, anunciado el pasado mes de mayo por un importe total de 500 millones de euros.

Dentro del Ibex 35, los mayores avances durante los primeros compases de negociación correspondían a Amadeus, que subía un 1,4%; IAG, con un repunte del 0,9%, e Inditex, que ganaba un 0,5%. En el lado contrario, Cellnex encabezaba las caídas con un retroceso del 1,7%, seguida de Repsol, que cedía un 1,1%.

El tono negativo también predominaba en el resto de los principales mercados europeos. Milán perdía alrededor de un 0,4%, Londres retrocedía un 0,3%, París se dejaba algo más de un 0,2% y Francfort descendía cerca de un 0,1%.

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En el mercado de divisas, el euro recuperaba terreno frente al dólar y se intercambiaba a 1,1628 dólares. Por su parte, en el mercado de deuda, la rentabilidad del bono español a diez años avanzaba hasta el 3,802%.