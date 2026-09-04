Jesús lo dejó todo para vivir en una autocaravana: "La idea es buscar poblaciones o lugares donde tus gastos se minimicen y puedas ahorrar lo máximo posible. Gastas en comida, un poco de gasoil y poco más"

Hay gente que decide cambiarlo todo por una vida más simple, y Jesús es uno de ellos. Lleva varios años viviendo en una camper, y antes de la que tiene ahora, ya ha pasado por otras furgonetas camperizadas que le han enseñado, a base de experiencia, lo que de verdad necesita para vivir bien sobre ruedas.

Su caso lo ha documentado Ibon Berasategui en su canal de YouTube @CronicasBerasategui. Este 'youtuber' se dedica a documentar el proceso real de construcciones y reformas hechas con sus propias manos, así como el día a día de gente que habita en aldeas en medio de las montañas.

Vida en una autocaravana

En uno de sus vídeos virales, Ibon conoce la historia de vida de Jesús. Además, abre las puertas de su hogar rodante, revela su mayor sueño en esta vida y responde una de las preguntas que más se repite: ¿Cuánto le cuesta realmente vivir así al mes?

Jesús, que actualmente vive en una furgoneta camperizada a la que llama 'India', explica su primera experiencia con el 'caravanning': "Yo empecé con una caravana muy pequeña. Mi primer contacto con las furgonetas estuvo marcado por el miedo. Yo siempre había pensado: '¿Cómo voy a gastarme este dinero en una autocaravana o camper? Pero lo probé, me fui durante el temporal de Filomena a Cabo de Gata (Almería) y me pasó de todo para no volver".

Segunda caravana: 'Bambina'

Después de eso, vendió su caravana, a pesar de que deseaba seguir viviendo sobre ruedas: "Después de eso vine muy enganchado y compré a 'Bambina'. O sea, estrené una caravana solo durante 10 días y la vendí, pero todo se alineó para que, en 6 meses, pudiera comprar otra más grande. Mi primer viaje con 'Bambina', fue otra vez a Cabo de Gata, pero sin tantas complicaciones".

Jesús vendió su caravana, a pesar de que deseaba seguir viviendo sobre ruedas. / Youtube / CronicasBerasategui

Tras unos cuantos viajes, Jesús se sentía tan feliz que incluso llegó a llorar de la felicidad. "Eso me marcó tanto que dije: 'Wow, ¿que me ha pasado?' Yo venía de depresiones, mucha ansiedad y estrés; de hecho, yo había llorado y sufrido mucho por eso. Pero nunca había llorado por ser feliz o por tener ese punto de alegría. Aquello me inspiró y me hizó ver que he sido afortunado", dice.

Ahorro de alquiler, luz y agua

A partir de ese momento, se dedica a moverse por España y asegura gastar poco dinero: "La idea es que vas buscando poblaciones o lugares donde tus gastos se minimicen y donde tú puedas ahorrar lo máximo posible. Lógicamente, tienes que vaciar a lo mejor depósitos de agua grises o llenar el depósito de gasolina. La verdad es que estos años han sido los que menos he gastado en mi vida. Gastas en comida, un poco de gasoil y poco más".

Según comenta, con la autocaravana se ahorra muchísimo dinero al mes: "Se suele gastar entre 300 y 500 euros al mes, y estoy tirando por encima. Y eso que yo me permito muchas cosas, pero suelo gastar unos 300 euros al mes. Al final te estás ahorrando un alquiler, la luz, el agua...".

¿Cuánto cuesta una autocaravana?

Más allá de los gastos diarios, Jesús explica lo que le costó su autocaravana: "Hay gente que opta por comprar una furgoneta vieja y camperizarla. En mi caso, a nivel empresarial, para mí era más viable comprar el vehículo ya hecho. Yo la compré de segunda mano en la época del COVID y estaba completamente nueva. Tuve la suerte de comprarla con solo 9.000 km. Me costó unos 50.000 euros, pero actualmente vale más de 80.000".

Jesús explica lo que le costó su autocaravana. / Youtube / CronicasBerasategui

Finalmente, Jesús expone cuál es su mayor sueño en la vida: "Podríamos decir que mi sueños es vivir de mi propósito, haciendo llegar a los demás, a través de viajes en tribu, una conexión consigo mismos. Quiero hacer como un puente entre lo que es el sistema ( la vida cotidiana) y lo que es la vida nómada".