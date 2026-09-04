Servicio militar y sus beneficios en la jubilación
Aprovecha el servicio militar para adelantar tu jubilación: hasta 12 meses extra en tu historial de cotización
El servicio militar voluntario o la prestación social sustitutoria pueden sumar hasta doce meses para las modalidades de jubilación anticipada y parcial
La 'mili' podrá computar para la jubilación: tribunales abren la puerta a revisar pensiones y sumar hasta un año de cotización
A pesar de que el servicio militar dejó de ser obligatorio hace varias décadas, a día de hoy algunas personas todavía pueden beneficiarse de este. De hecho, este periodo de servicio militar puede ayudarnos a alcanzar antes los requisitos de jubilación.
Aun así, todo depende de la modalidad de jubilación que hayamos elegido. Básicamente, aunque el sistema reconoce el servicio militar como cotizaciones ordinarias, este periodo no se convierte en años cotizados para todas las modalidades de retiro.
Cómo afectan estos periodos a la jubilación
En el caso de la jubilación contributiva ordinaria, el servicio militar no permite alcanzar el requisito mínimo de los 15 años, además de que no aumenta el porcentaje de base reguladora ni modifica esta base. Asimismo, la mili tampoco sirve para rebajar los coeficientes reductores ni permite añadir meses a nuestra vida laboral.
En cambio, el servicio militar sí que resultaría de gran utilidad para cumplir el periodo de cotización efectiva en algunas modalidades de jubilación anticipada y parcial.
Como aclara la Ley General de la Seguridad Social, son necesarios 33 años cotizados para acceder a la jubilación anticipada involuntaria, y 35 en el caso de la voluntaria. En ambos casos, el servicio militar o la prestación social sustitutoria pueden computar hasta un año, y así poder alcanzar este mínimo de cotización.
Por otra parte, en cuanto a la jubilación parcial antes de alcanzar la edad ordinaria, es obligatorio presentar 33 años de cotización, o 25 en caso de existir una discapacidad igual o superior al 33%. En este caso, también se incluye el servicio social femenino obligatorio.
Hasta doce años extra para la cotización
Debemos tener en cuenta que estos periodos extraordinarios solo podrán computar doce meses como máximo. De esta forma, aunque el servicio militar haya sido superior a un año, únicamente se tendrán en cuenta los doce meses establecidos.
Con ello, todas las personas que quieran beneficiarse de este periodo extra de cotización, deberán demostrar su servicio militar. Para ello, la persona interesada tendrá que solicitar al Ministerio de Defensa un certificado para acreditar el tiempo realizado y posteriormente adjuntarlo a su solicitud de la pensión.
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